农历七月将至，传说七月中元节鬼门关打开，怪异事层出不穷，陈熙接受《新明日报》访问时说，近期和亲戚一起去游玩时，居然被“好兄弟”打扰。

陈熙说：“进去旅店房间时就有点坐立不安，因为四方八面都是镜子。但我没理会那么多，认为旅店可能要很先进时尚的设计。”

结果当晚就发生怪事了！“当晚真是第一次受到‘干扰’，在10点左右时，我差不多要睡着了，忽然就听到旁边杂音很多，楼下的狗吠，风特别大，还有风吹的声音！而且房间特别冷。”他记得当时房间的窗口是紧紧封闭着的。当时陈熙就觉得有点诡异，不过还是选择不理会继续睡。

凌晨3时被吵醒 听到自己在念经

睡到午夜12时半左右，陈熙再次被吵醒，更诡异的事情发生了！他说：“听到很多东西在跳，而且越跳越大声，一直到凌晨两三点。”让陈熙印象最深刻的是到了凌晨3时，他说：“我特别记得，突然听到有人在讲话！但是，再听仔细一点，居然是自己在念经！”当时陈熙也懵了，为什么能听到自己在念经的声音？而且还不知道念的是什么！

陈熙吓得立即把枕头、被单搬到房外睡！

陈熙表示这是他第一次有这样不寻常的经历。被问到当时是否会觉得害怕？他说：“不会怕，但就觉得很烦，为什么会这样，是不是自己不适应新环境？直到回家了，回想那个晚上的情景，真的很怪！”

以后会否再次到访相关地点，陈熙立马回答：“不要！”

经过那一次惊险经历，原本一直不太相信灵异事件的陈熙，表示往后会多加小心。陈熙直言：“以后我会更加留意，如果旅店的价格特别便宜也会多加小心。”