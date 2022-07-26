林俊杰巡演“JJ20”启动 11月本地出发唱响世界

迈向出道20周年的里程碑，JJ林俊杰将于11月4日及5日，再次登上新加坡国家体育场的舞台，呈献“JJ林俊杰JJ20世界巡回演唱会”，为时隔三年的全新巡演掀开序幕。

这次巡演还包括12月3日台北桃园国际棒球场、12月18日吉隆坡武吉加里尔国家体育场，还有北美、欧洲、澳大利亚，歌迷要密切留意2023年的公告。

JJ发行了14张专辑、超过30首单曲，以及无数合作歌曲。随着科技的发展，这些音乐与青春从卡带到CD再汇入数位音乐，陪着许许多多的歌迷走过生活中的起落，也见证了彼此的成长。

这些年，JJ站上超过百场演唱会舞台，包括2018年至2021年“圣所世界巡回演唱会”走过29个城市，从线上到线下共68场演出，超过160万人共襄盛举，JJ更是首位在新加坡国家体育场连办两场演唱会的华人歌手。

即使疫情暴发，JJ没有停止透过音乐与歌迷见面。2021年暑假，他举行“圣所Finale终点站”线上演唱会，2021年底在新加坡举行“JJ林俊杰After The Rain”慈善演唱会，并安排同步直播与全球歌迷一起行善。

出道20周年 首站特选新加坡

2023年是JJ出道20周年，他决定在2022年启动全新世界巡演“JJ20”，并特地选了新加坡作为首站，有着“从原点出发，唱响世界”的意义。JJ分享心情：“没想到一转眼，就在筹备出道20周年的巡回演唱会。感觉这一路来有点梦幻，所以希望把这次的演唱会打造成属于歌迷的梦幻旅程。”

演唱会门票7月29日，傍晚6时起，通过ticketmaster.sg公开发售。门票分348元、288元、228元、188元、148元（*未包括4元行政费），订票热线31588588或到全岛Singpost购票。预知更多详情，可上网查询。

官方指定信用卡万事达卡持卡人，可从7月28日早上10时至晚上11时59分优先购票。凡使用万事达卡购买的每一张门票，万事达卡将资助2元捐款给予《海峡时报》学校零用钱基金。