曾志伟所投资的公司出包 受影响民众登门抗议

69岁的港星曾志伟除了担任TVB节目内容营运总经理外，也跨界投资科技公司。最近，他有份投资的公司被爆出有资金链断裂的状况，造成业务暂停，影响不少用户。

据中国媒体报道，曾志伟所投资的轻松到家科技股份有限公司，公司之前开发一款“轻松到家”应用程序，提供清洁、保母、做饭、家电清洗等家政服务。据悉，该程序用户超过200万，服务人员超过3000人，年营业额高达5000万人民币（约1千万新元）。

但近年遭到疫情波及，公司营业额下滑，再加上员工陆续离职，人手不足的情况下造成服务不及时等各种状况发生，今年5月开始，网络上频频传出公司“跑路”“集资诈骗”等传言。

另外，公司6月又传出员工被煽动集体离职，还有员工集结到公司闹事，导致无法提供客户服务、退款案件激增等状况发生。公司7月19日时发表声明，指公司自7月18日起暂停全部销售、交付业务，恢复时间待定，但强调他们不是暂停经营，而是先解决公司债务问题。他们也提出2个解决方案，包括“引入上市物业公司”及“寻找第三方品牌合作”。

公司发声明表示全面暂停业务。（图/互联网）

事件持续延烧，多个用户至今仍未收到申请的退款，更有受影响的用户创立了“维权”群组。有消费者无法登录相关应用程序，气到前往公司的办公室要求退款。多个员工也在网上投诉自己被拖欠工资等问题。

据悉，公司的负责人为李伟，持股比例35.27%，曾志伟也是公司合伙人，持股2%。李伟目前已被限制消费。对此曾志伟尚未有相关回应。