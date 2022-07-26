娱乐吃瓜：林志颖并非第一次车祸 这些明星遇车祸“大难不死”

林志颖与儿子7月22日出车祸的新闻震惊娱乐圈，其实除了林志颖，还有几位明星也曾发生过严重车祸，有些受到启发开始做出改变，也有些面对伤势不向命运低头，不折不挠的精神值得钦佩。

林志颖：并非第一次出车祸

“不老男神”林志颖近日载儿子Jenson到桃园，参加卡丁车比赛途中发生自撞车祸，所幸父子没有生命危险。身为职业赛车手，他在1998年也曾出过一次严重车祸。

林志颖曾在24岁时参加赛车比赛时发生意外，当时他的脚断了三根骨头、打了4根钢钉固定，被医生警告要休养半年。他也因此领悟到了快乐至上，随遇而安的人生观。

近日，林志颖开着一辆特斯拉Model X的车子载着儿子，在回转时虽然速度不快，却突然因不明原因往右偏，撞上摩托车分离岛后，车辆起火燃烧。

林志颖有多处受伤及骨折，脸也因撞击造成脸骨碎裂，可能需要进行“脸骨重建”。术后治疗可能还需要花至少一年的时间。虽然如此，林志颖目前幸好状况稳定，意识清楚，可以进行简单的对话，但还无法拼凑出意外时的完整记忆。儿子Jenson也是轻微受伤，希望父子俩能够早日痊愈。

身为赛车手，林志颖在1998年曾遇过一次车祸。（图/互联网）

胡歌：惦记车祸丧命的助理

以2005年的《仙剑奇侠传》爆红的胡歌在事业上升期同样不幸遭遇车祸。

胡歌曾在2006年拍摄《射雕英雄传》期间发生车祸。当时因为过度疲劳，思绪不清的司机小凯与一辆路过的大货车相撞。胡歌头部受到猛烈撞击，并且脸部和脖子都有不同程度的擦伤，几近毁容但保住了性命，与胡歌一起坐在后排的助理张冕却不幸当场死亡。

胡歌在医院待了整整大半年的时间，做了两次的全麻手术，总共缝了100多针，右眼眼皮还进行了植皮手术，总共花了一年多的时间痊愈。他的样貌通过手术已接近原来的样子，但因为植皮，右眼依然留着疤痕。胡歌车祸后时刻惦记着助理，还以张冕的名义向一些贫困地区捐赠了30多所学校。

胡歌出车祸后伤势严重，花了一年的时间才痊愈。（图/互联网）

李荣浩：休养期间成为全能音乐人

音乐人李荣浩在出道前也发生了严重车祸，也就是这场车祸让他成为了今天的创作人。

2003年，李荣浩组建了一支乐队，在去演出的途中，由于太累了，在高速公路上与一辆大卡车相撞。他们的小轿车直接钻进一辆高速行驶的大卡车底下，车头全毁。

因为车祸，李荣浩的大脑受到了强烈的撞击，导致了他短暂性失忆，肋骨撞断了三根，腹部被两根肋骨贯穿，右腿从膝盖还直接翻转了180度。他在病床上整整休养了一年，身体才完全康复。之后，因为腿部萎缩，李荣浩还得学习如何走路来锻炼肌肉。

出院后，李荣浩在轮椅上坐了一年的时间，恰好当时家里有一台电脑，他趁着休养的时间学会使用编曲软件。于是，李荣浩想要成为吉他大师的梦想慢慢转向成为了一名写歌的人。所谓“大难不死，必有后福”，也许就是因为这场车祸才成就了今天的李荣浩。

谢金燕：不向命运低头

谢金燕借由华视综艺节目《欢乐周末派》“美腿小姐”选拔夺冠而出道，后来转往台语歌坛发展，至今已为台语流行音乐代表人物之一。而她也曾在1991年出道后不久出过严重车祸。

发生车祸时，巨大撞击力道使谢金燕脑震荡、肺积水、脊椎位移、多处骨头断裂、骨盆碎裂、大腿灼伤、右脸割伤和内出血等。主治医生甚至评估，她可能下半辈子都得在轮椅上度过。但谢金燕凭着毅力不断努力复原，终于在两年后重新回归演艺圈。

谢金燕伤后仍需坐轮椅一年，拐杖也用了3年。虽然经过治疗，但她一直都没有痊愈，至今身体部分关节无法活动自如。但她依然不向命运低头，不断地复健，慢慢进步，拼到今天又唱又跳的电音天后地位。她回想30年前发生的“重生之日”也说道，事后“珍惜每一天，用足用满每一分一秒！”