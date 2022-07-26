王力宏突删光离婚相关发文 李靓蕾跟进发声明

王力宏与李靓蕾自离婚官司开打后，双方都低调行事。王力宏星期二（7月26日）透过经纪公司表示，应相关当局建议，已删除社媒上所有与离婚官司有关的发文。而李靓蕾随后也回应，表示尊重专家建议，也会将社媒上相关的发文删除。

王力宏经纪人表示，王力宏与李靓蕾在台湾的离婚协议目前处于法院诉讼程序中，近期王收到台北市社会局的来信，要求本案父母双方下架过去在社群媒体上“你来我往”的发文，以保护3位儿女的权益，避免孩子们日后透过社群媒体看到父母之间的争议。

王力宏认为近年来许多人把个人纠纷放在社群媒体上公审，实属“网路暴力”的不良示范。他遵守台北市社会局的规范快速删除了社群发文，不只是为了保护家人，也是相信司法公正性的表现，希望能把“事实”彻底从社群媒体转到法院的诉讼上，同时也期盼未来不要再出现以网路暴力来公审公众人物的情况发生。

王力宏声明文。（图/互联网）

对此，李靓蕾发出律师声明，表示尊重专家建议，也会将社媒上相关的发文删除。另外，她也呼吁王力宏应“秉持相同标准”一并撤回之前向外界所提供的父亲亲笔信。

针对王力宏的发言，李靓蕾的友人回应台湾媒体：“公众人物在获得庞大的利益、权势和影响力的同时，一言一行理应接受公众检视。真正的‘网路暴力’和‘不良示范’是利用自己的影响力和媒体资源散播不实谣言，操弄与论，发动网军欺凌毫无资源的家庭主妇的行为。”