娱乐吃瓜：患难见真情！林志颖妻子骂声中迎幸福 刘嘉玲裸照风波见真情

男星林志颖7月22日发生交通事故入院，妻子陈若仪连日不眠不休地照顾老公，并在第三天出面说明情况及辟谣，她坚强地面对突如其来的意外，让外界十分心疼，两人这一路来互相扶持的情义也再被人提起。演艺圈中有不少情路坎坷，患难见真情的夫妻，有的不被看好却恩爱至今，有的在伴侣遭遇困难时不离不弃，成为模范夫妻。

林志颖与陈若仪： 谩骂声中迎来幸福

林志颖与陈若仪当年恋爱时，女方承受不少骂声，而林志颖总是出面替对方挡住炮火，如今林志颖出了事，两人角色互换，变成陈若仪扛起照顾老公的责任。

陈若仪过去是模特儿，她和林志颖2004年在车展上认识，接着坠入爱河。不过当时林志颖为了冲刺事业，始终没有曝光女方身份，一直到2009年陈若仪生下大儿子，两人的关系才曝光。

这段感情发展得并不顺利，第一个反对的人就是林志颖的父亲，陈若仪不想林志颖与家人闹翻，因此提出分手。但她主动离开反而获得了林父的认可，两人在2008年订婚，2013年两人举行婚礼，如今一家五口幸福美满。

当初许多人并不看好这段婚姻，还质疑陈若仪“凭什么嫁林志颖”，但她对于网络上的谩骂，一律选择不回应，专心经营家庭照顾孩子。后来陈若仪在实境节目《婆婆和妈妈》中，谈到与婆婆相处的点滴，优雅地谈吐圈粉无数，林志颖更告白爱妻“就是我人生中那位最佳女主角”，好感情羡煞众人。

陈若仪（右）在实境节目《婆婆和妈妈》中，谈到与婆婆（中）相处的点滴。（互联网）

梁朝伟与刘嘉玲： 走过裸照风波情更坚

刘嘉玲和梁朝伟经历了许多风风雨雨，2008年终于在不丹举行婚礼。两人的情路并不平顺，各自的绯闻不少，感情备受考验，但最终仍选择了与对方携手共度余生。

1988年，刘嘉玲走进梁朝伟的生活里，这个苏州女孩与曾华倩和吴君如是无线艺训班同学，也是闺蜜。刘嘉玲原本想调解梁朝伟与当时的女友曾华倩的感情，没想到结果却成了梁朝伟的女友，她也因此背负“第三者”的罪名，令梁朝伟出面澄清自己是与曾华倩结束恋情结束后，才与刘嘉玲在一起。

1990年，刘嘉玲遭遇绑架，2002年《东周刊》刊登裸照震惊全香港，当时梁朝伟一直陪伴在她身旁，有情有义地说：“如果你想离开娱乐圈，我陪你！”患难见真情，事件让刘嘉玲认定了梁朝伟：“因为这件事，他用尽方法帮我，我看清楚这男人的好，令我认定了他。”

梁朝伟当年参与裸照风波的声讨集会。（互联网）

张家辉与关咏荷： 不离不弃造就影帝

张家辉的太太关咏荷是演艺圈出名的美女，但这对金童玉女的组合却曾遭遇不少的困难。

关咏荷婚前是万千宠爱的电视剧女王，张家辉却还只是个跑龙套的，一直饱受外界嘲讽“癞蛤蟆想吃天鹅肉”。女尊男卑与工作的压力导致他患上抑郁症，并在1995年与关咏荷分手，独自离开香港跑到南非。

张家辉曾在访问中访透露，原本打算在南非生活一辈子不回港，但关咏荷不肯放弃这段感情，她默默等待并为张家辉照顾患癌的姐姐。她的真情最后感动了张家辉，两人才终于修成正果，在2003年结婚。

婚后关咏荷曾两度不幸小产，当时张家辉因工作身在外地，不能陪伴在侧，令关咏荷留下很深阴影，幸好三年后她以42岁高龄诞下爱女Brittany，让两夫妇特别爱惜女儿。

后来张家辉的星途越来越顺利，接连拿下七次影帝。现在张家辉对于老婆是疼爱有加，资金全部交给老婆管理，并直言：“关咏荷是我这一辈最大的收获。”

关咏荷的不离不弃让张家辉决定与她度一生。（互联网）

刘青云与郭蔼明： 美女与野兽完美结合

另一影帝刘青云的太太郭蔼明不但是美女还是个高学历才女，两人因为合作《大时代》结缘而展开恋情，并在1998年结婚。这对“美女与野兽”的组合一开始并不被看好，但他们却用时间证明了对彼此的爱。

郭蔼明是1991年的港姐冠军，同时还是美国南加州大学的机械工程硕士，是当年备受无线电视台力捧的当家花旦，不嫁豪门却选择了背景、学历和样貌普通的刘青云，外人看来或许很傻，但其实她收获的是一生挚爱，一个懂得爱护和珍惜她的另一半。

刘青云也很争气，凭着努力和实力在演艺圈发光发热。2006年他凭《我要成名》拿下人生中第一个影帝头衔，2011年再凭《夺命金》夺得金马奖最佳男主角。2014年以《窃听风云3》再次获颁影帝时，刘青云在台上说：“每次当我开着太空船，飞到宇宙不知何处的时候，你总是有办法让我安全地回到地球，多谢！”那么动人的话让台下的郭蔼明感动不已。

郭蔼明对刘青云十分崇拜和尊重。（互联网）

梁家辉与江嘉年： 潦倒影帝获真爱

影帝梁家辉名成利就前也曾有过一段困苦的时光。1984年，26岁的梁家辉凭《垂帘听政》第一次获得金像奖影帝，但因为该片在中国拍摄，梁家辉在台湾被彻底“封杀”，整个1985年，他没得到一份片约。

陷入困境的梁家辉迫不得已和朋友跑到闹市摆地摊，由于没有营业执照，经常被警察追得满街跑，曾经的金像影帝却沦落到街头小贩，处境十分窘迫。

就在这个时候，他遇到了江嘉年。当时江嘉年是香港电台制作人，因心疼梁家辉的遭遇，主动致电邀他参演广播剧，并陪伴他度过了人生低谷，两人的情愫也因此展开。

据报道，梁家辉曾在拍戏现场被黑帮带走，最后是江嘉年几经周折，动用所有的关系，才说服对方放了梁家辉。就在生活慢慢变好之后，江嘉年却因为生病，必须每天吃含激素的药物，导致身材变了形。即便如此，梁家辉却丝毫不嫌弃太太，依然坚持本心，坚守这份感情，也曾暖心护妻：“我太太年轻时是个漂亮的女孩，现在她在我心目中越来越美了，有时我会在她睡着的时候偷偷看她两眼，心里有种温存的东西在流淌。”