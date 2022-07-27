池城挑战演双胞胎 刚柔互补 兄弟情深

照片由Disney+提供

韩国实力派演员池城（也译池晟）曾在电视剧“Kill Me Heal Me”饰演一个拥有七重人格的男子，这七个人格包括绅士男、暴力男、冒险男、神秘男、有自杀倾向的青年、爱玩的女高中生和七岁女童。池城精彩地展现七个人格的相异之处，演技深获好评。

今天（27日）在Disney+首播的新剧《猎钻缉凶》（Adamas），池城将再次展现分饰不同角色的精湛演技，演出一对性格截然不同的孪生兄弟。

《猎钻缉凶》是一部悬疑剧，描述畅销推理小说家宇信和检察官哥哥秀贤，联手挖掘22年前继父被谋杀的真相。两人的生父当年被控是凶手，宇信多年后收到匿名信，内容指生父是被冤枉的，而当时的凶器，一把名为Adamas的箭，神秘消失。宇信相信案子与海松集团有关，因为海松集团的标志正是一把箭，他和哥哥要一起寻找Adamas，为父亲洗冤。

池城接受《联合早报》视讯访问时指出，虽然之前在“Kill Me Heal Me”成功演绎七个人格，但这次分饰两角其实更具挑战性。“‘Kill Me Heal Me’的七个人格，每一个的样貌和个性都不一样，我就是呈现七个不同的角色。但这次的双胞胎，必须用相同的样貌和声音呈现两个性格和思维很不一样的人，而他们的不同之处是在一些细微的地方，我要非常专注地展现这些细节，在表演上比较复杂。”

池城形容宇信像粉红色，性格较柔和，会隐藏自己的实力，也会把悲伤埋在心里，秀贤则像蓝色，比较刚烈和冲动，也不害怕表露悲伤和痛苦的情绪。

记者问他比较喜欢宇信或秀贤，他笑说：“两个都喜欢。我很享受创造这两个角色的过程，所以很难选，而且如果选其中一个，另一个会生气哦！”

宇信和秀贤在追查真相的过程中，被勾起失去亲人的伤痛，两人一路走来相互扶持，也更珍惜彼此，池城说：“当我投入到兄弟俩的内心世界时，自己也会觉得感伤。”

徐智慧享受演复仇剧

徐智慧饰演富家女，这也是她难得挑战复仇剧。

漂亮女星徐智慧主演的《第六感之吻》刚落幕不久，她即有新剧《猎钻缉凶》与观众见面。她饰演富家女殷惠秀，是在温室里长大的花朵，深爱海松集团的次子，对方不幸车祸过世后，她被迫嫁给海松集团的长子。殷惠秀看似对一切漠不关心，其实心里藏有一把刺，而她遇到调查海松集团的宇信之后，决定助对方一臂之力。

徐智慧演出不少爱情剧，深受观众喜爱，这次难得挑战复仇剧，她受访时说：“其实我不是特别钟爱爱情剧，作为演员，我很开心有机会尝试不同的角色。这次就很幸运遇到这部剧，还有一群很棒的演员，我很享受拍摄的每一刻。”

李秀敬饰演具正义感的电视新闻记者。

李秀敬饰演具正义感的电视新闻记者金瑞熙，她说没有机会到电视台或报馆实习，但看了很多电视新闻作为参考，也读了很多报章新闻，了解记者怎么写报道。李秀敬用一个字形容自己的角色——passion（热情），她说：“没有比这个更贴切的形容。金瑞熙不向任何权力和压力低头，秉承着自己的信念进行采访，若没有对这份工作的热情，是不可能做到的。”

《猎钻缉凶》今天起在Disney+上线，每周三、周四更新集数。