叶丽仪9月本地开唱 粉丝今午开始抢票

将在今年10月迎来75岁生日的香港资深歌手叶丽仪，凭着一首《上海滩》唱到全球华人都认识她，演唱邀约不断，也多次来新开唱。她上回来新演出是2020年2月初，当时返回澳大利亚后，因为得知入住的酒店有游客确诊冠病，她即自行隔离两星期。这两年多因为疫情，工作停摆，而现在，她将带着多首经典歌曲再次与本地歌迷见面。

叶丽仪将于9月24日来新举行“叶丽仪2022万般情演唱会”，与歌迷一起高唱“浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休……”叶丽仪出版80多张专辑，包括英语、粤语、华语、日语、泰语、马来语、西班牙语等，曾到30多个不同国家演出，成绩傲人。她的经典好歌无数，除了《上海滩》，还有《莫问我是谁》《请不要再爱我》《红颜》《万般情》《笑傲江湖》等，届时将与歌迷好好重温。

近年移居澳大利亚的叶丽仪，这两年甚少露面。今年年初，有网民上载一段短片，是叶丽仪在私人聚会上献唱经典金曲《上海滩》，她虽然已经一头白发，但唱起《上海滩》仍中气十足，可谓宝刀未老。

今年2月，无线结合多位艺人录制抗疫歌曲《狮子山下同心抗疫》，向全港医护打气，叶丽仪参与演唱。此外，萧正楠与主持人区永权、香港音乐人伍仲衡拍摄了一辑歌唱综艺节目《总有歌声系隔离》，4月播出时，第一期节目也邀请旅居澳大利亚的叶丽仪亮相。 （罗瑱玲／文）

叶丽仪2022万般情演唱会

日期：9月24日（星期六）

时间：晚上8时

地点：金沙会议展览中心，展览厅F

票价：$188, $168, $148, $128, $108, $88

购票网站：marinabaysands.com

演唱会门票今天（27日）中午12时开始发售，

《联合早报》和电台96.3好FM是演唱会的指定宣传媒体。