福原爱“带家人回日本”中日舆论选边站

（综合讯）日本乒乓国宝福原爱因闹出与大学师弟的出轨丑闻，去年7月与台湾丈夫江宏杰结束五年夫妻关系。相隔一年半，福原爱终于赴台探望一对儿女，但江宏杰24日在社媒发文痛批福原爱在交接其中一名家人后失联。这件家务事很快冲上中国热搜榜，舆论普遍认为江宏杰借机让媒体与网民公审前妻，新闻也登上日媒，但日网民几乎一面倒认为福原爱有错。

福原爱25日晚间透过公关公司发声反击前夫，证实已带家人回日本。她表示离婚后，多次要见家人过程都不顺利，所以在7月8日透过法院程序，终于在7月23日可以交付家人，不料又被阻挠，她只好报警处理，直到晚上才能带家人离开，当晚她立即带家人搭机回日本并报平安。

福原爱痛诉：“江先生非常清楚我带家人到日本，也如他的经纪公司所言，江先生对我带家人回日本没意见，也知道这属于我的探视权利。”她怒控：“江先生在媒体发言指控失联，把家务事再度放上媒体。”

江宏杰过后则透过公司回应目前已收到女方的讯息。他认为福原爱带家人回日本是她的权利，他生气的点是交接后却不知道家人在哪，虽然隔天收到讯息，依旧无法和家人讲电话或视讯，他因无法安心才会发怒。

此事被日本媒体广泛报道后，许多日本网民留言：“对失联感到焦虑是很正常的”“对福原爱印象更差了”“家人好可怜，被强行脱离熟悉的环境”。

中国网民则是一边倒支持福原爱，称此事是两个人之间的联系问题，不该通过社交媒体“找人”，福原爱本意是将孩子带回日本照顾一段时间，没有江宏杰说得“失联”那么吓人。