郭晋安、陈炜首次合作 年轻港星活力新亮点

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回归

翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上9.30也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看

为庆祝香港回归中国25周年，无线7月份推出献礼剧系列《回归光影颂》，系列由五集故事独立的单元剧《究竟天有多高》《母亲的乒乓球》《我的骄傲》《神奇的灯泡》《曙光》组成，第五个单元《曙光》为15集电视剧《回归》的前传；《回归》除了有郭晋安和陈炜两位好戏之人，阿姐汪明荃、石修和张国强也受邀特别演出。

单元剧《曙光》讲述，粤菜老店粤德居深受街坊食客爱戴，1997回归前，粤德居二厨欧耀祖（何广沛饰）放弃移民决定，与妻子邓丽娟（陈晓华饰）接手经营，生意渐上轨道，陈晓华建议买下铺位，何广沛却认为做生意要循序渐进。亚洲金融风暴来袭，粤德居生意一落千丈，何广沛想法设法求存时，却发现陈晓华瞒着他购买铺位之事，夫妻大吵一架，离婚收场。

充满港味及怀旧情怀

接着登场的15集《回归》，讲述粤德居经历25年风雨屹立不倒，全靠老板区耀祖（郭晋安饰）与员工上下一心。北上发展的邓丽娟（陈炜饰）经过多年打拼后建立新的饮食王国，原本欲回港与前夫洽谈生意合作，却因生意搭档马志图（徐荣饰）介入，令这对昔日夫妻误会加深。

《回归》以小家庭的悲欢折射大时代变迁，展现香港人刻苦耐劳、逆境自强及敢于追梦的精神，虽然剧情不算新鲜，但充满了浓浓的港味及怀旧情怀。

媒体指出《回归》综合无线经典剧《巨轮》《溏心风暴之家好月圆》的元素。戏里穿插金融风波和沙斯等见证时代变迁的大事件，家庭事业的纠葛，让人想起以钜记饼家为原型的《巨轮》，而郭晋安及陈炜夫妻争夺粤德居的剧情，让观众联想起《溏心风暴之家好月圆》。

新生代演员清新有朝气

除了首次合作的郭晋安、陈炜对手戏有亮点，无线新生代演员周嘉洛和吴伟豪的“兄弟情”也颇有看头。

26岁的周嘉洛凭处境剧《爱·回家之开心速递》（简称《开心速递》）的金城安打开知名度，前年在无线“万千星辉颁奖典礼”上夺得最佳男配角，此次他在《回归》饰演的区家健努力创业与追梦，一改《开心速递》中的“废青”形象，跟郭晋安演出父子，默契十足。

同样凭《开心速递》受关注的吴伟豪，在《回归》与周嘉洛再续兄弟情，饰演哥哥区家谦，自小跟母亲陈炜在中国大陆生活，长大后成为精明成熟的霸道总裁。剧中，周嘉洛参加大湾区创业比赛遇上担任导师的兄长，兄弟长期分隔两地，再次重逢难免有摩擦，但血浓于水，兄弟重拾亲情，并且帮助父母冰释前嫌，一家四口终能团聚。

除了周嘉洛和吴伟豪之外，《回归》还集齐小花戴祖仪、游嘉欣和陈嘉慧。郭晋安大赞年轻的演员青春活力，吃得起苦，“今时今日的新人不懂得怕，不怕是好事，大家可以一起玩，一起工作。”无线注入更多新血，不少网民乐见其成，指《回归》启用年轻演员“清新又有朝气”“比起多年来老是看到的旧花旦旧小生好得多”。

《回归》的年轻演员包括林正峰（左起）、陈嘉慧、戴祖仪、周嘉洛和林智乐。

浊水漂流 Drifting

卫视电影台（星和Ch866） 下午4.05

主演：吴镇宇、李丽珍、谢君豪。辉哥刚出狱，回到乌烟瘴气的深水埗街角，与越南难民老爷、洗碗工陈妹、毒瘾极深的大胜、半身不遂的阿兰等街友再次重遇。食环署人员突击扫荡，辉哥与街友的家当尽失，刚毕业的社工何姑娘替众人打官司申请索偿，并要求政府道歉……

陪你看星星

8频道 晚上8.00

为了更好地教育自己的两名孩子，艺人林翠芳返校进修幼儿教育课程，希望在孩子成长的过程中，当个称职的母亲。在林明伦和二儿子惟惟的带领下，林翠芳和11岁大儿子祖豪到乌敏岛，第一次体验野外露营的乐趣。

你的世界我们懂

8频道 晚上9.00

天希带天才到游乐场玩，意外遇见茂丹，才知他就是天才口中的“红毛哥哥”。天希向茂丹道歉，茂丹要天希去买10支不同口味的冰淇淋回来。天希以为茂丹整她，后来见茂丹以冰淇淋吸引游乐场的小孩跟天才玩，才知他用心良苦。

我们的婚姻 Modern Marriage

佳乐台（新电信Ch502） 28日首播 晚上10.00

主演: 白百何、佟大为、蒋欣、高叶、王骁。讲述名牌学府毕业的全职妈妈沈彗星，将孩子抚养到学龄年纪后重返职场，却与丈夫盛江川产生分歧，意外事件放大两人之间的裂痕，触发了离婚大战。沈彗星渐渐在职场重获认可，盛江川也在和女儿的相处中理解了妻子的付出，两人重新审视婚姻的意义。

谁杀了大个子 City Of Lies

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 28日晚上9.00

改编自真实悬案。传奇绕舌歌手2 Pac于1996年9月13日在拉斯维加斯被枪杀，1997年3月9日Notorious B.I.G在洛杉矶大街公开遇害。得奖记者（Forest Whitaker饰）与前警察（Johnny Depp饰）联手调查美国东西岸两大嘻哈教主命案，揭发撼动警察体系的惊人真相，包括执法机关的谎言和贪污……