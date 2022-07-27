余天中风病榻照曝 脖子后方血管栓塞

（台北讯）有“歌坛长青树”封号的余天星期二（26日）惊传小中风紧急住院，74岁他虽自称无大碍，只是天气太热，但太太李亚萍却在立法院心疼透露老公脖子后方血管栓塞，脑部也有血块。余祥铨今早在个人粉丝专页报告父亲最新病况，称余天很幸运，医生说他确实颈部塞住，但“来医院时已经90%自癒”。

李亚萍说，余天3天前就感觉身体不舒服，不仅右眼浮肿还跟左眼从外观看起来不平衡，右手、右脚也无力举起，之后才紧急到医院治疗。他目前在医生的建议下服用凝血剂化掉血块，虽然不用安排进开刀房，但需要观察一周，余天自己则发声明称不算中风，只是天气太热导致身体不适。

今晨，余祥铨发文替爸爸报平安，强调现在没事了：“医生说爸爸实在是太幸运，好人有好报 ，检查结果：颈部血管堵住、主干线不通，直接绕小路通过去！来医院时已经90%自癒。”但因为中风复发机率高，必须留院观察。

余祥铨说，爸爸平时很大男人主义，“一定是自己感觉不对劲很严重才打给我。”他赶回家时余天吞了药，休息几小时后自称不要去医院，“不去医院就算了，还给我去跑2场活动⋯⋯直到礼拜一拖他去医院，爸爸才去。”

他提醒大家只要身体有一点不舒服的症状就要看医生检查，“不可以拖！医生说不可能每次都会这么幸运。”网民也留言祝余天早日康复。