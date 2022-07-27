林志颖车祸前又靠段誉接代言 谈这些年受伤“东缝西缝”

（台北讯）47岁的林志颖7月22日驾驶特斯拉发生严重自撞车祸，至今仍在台北林口长庚医治中，手上所有工作已经暂停。按原定计画，28日（星期四）他代言的《天龙八部2》手游正式上市。

先前广告拍摄时他在片场接受苹果新闻网专访，提到以前拍戏动不动就受伤，拍电视剧《天龙八部》时最辛苦，骑马、吊钢丝没有替身，有时钢丝断裂，“刷”一下就往鼻子划过见血；拍《书剑情侠柳三变时》钢索的吊环插入支撑背部的肌肉造成小骨头骨裂，拍《新流星蝴蝶剑》从弹簧床翻身过头嘴巴嗑地，里外各缝4针。

对这些血淋淋的受伤史，林志颖笑得云淡风轻：“反正拍戏就是一直受伤，东缝西缝的。”当时爸妈往往都是看报纸才知道儿子受伤，不知有多心疼。”

林志颖2002年主演金庸《天龙八部》笔下主角段誉，成为30年演艺生涯代表作品之一，时隔20年他以8位数台币片酬代言手游，只是以前骑的是马，如今身边换成名车。

以一身古装现身的林志颖不禁感叹：“回头看这些点点滴滴，会觉得‘哇好快哦，一下20年就过去了。’”

金庸曾说过，段誉这个人没有以势压人的霸道，总给人留有余地。对林志颖而言，过去他每当碰到新的角色就会从中学习优点：“段誉善良又可爱，愿意为别人牺牲性命，处处为人着想，对我影响很大。”

现代青少年着迷于电玩游戏、视频和短视频网站，像金庸有很多好的小说根本没看过，或许透过手游的方式，可帮助他们认识一代大师。林志颖说，大儿子Kimi一知道他代言手游，就问：“天龙八部是什么？”然后决定下载玩玩看。他觉得用这种方式让下一代认识金庸也蛮好的。

林志颖为代言手游，和坤达、凤小岳同台，三人分别饰演段誉、虚竹、乔峰三个经典角色。

被问到是否有看过林志颖20年前扮演的段誉时，凤小岳直白说：“那时候我还小。”更透露自己当时读幼稚园，曾向林志颖“讨抱”失败。林志颖听了直呼：“现在抱也来得及啦！”