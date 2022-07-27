林志颖遇车祸 旧爱林心如：错愕又难过

（综合讯）林志颖7月22日在桃园芦竹区发生自撞意外，车子起火燃烧，所幸被路人及时救出逃过一劫，至今仍在林口长庚医治中。

林志颖于星期二（26日）一早就接受第一阶段手术，历经约五小时的手术后，相关知情人士透露肩膀骨头复位顺利。有知情人士透露，林志颖的骨头前方虽有点碎裂，但是复位漂亮，估计半年内就能恢复正常生活。

林志颖22日被救出时，满脸是血且浮肿，传将进行颜面骨重建手术，且由院长陈建宗负责。林志颖的弟弟林志鑫呼吁外界不要再揣测事发经过，让哥哥好好休养。

报道指出，林志颖接下来只剩下27日的颜面骨手术。

旧爱林心如：错愕又难过

林志颖曾与林心如在28年前相恋，林心如26日受访，被问有无关心林志颖，林心如说：“看到时很错愕也很难过，真的希望他（林志颖）可以慢慢康复，希望大家多给他及家人一点空间，他是个有福报的人，上天一定会保佑他的。”她没有打电话过去，因为这时不方便打扰。

林心如和林志颖一直是彼此的“最佳前任”，今年3月还和侯佩岑一起接下燕窝广告，林志颖老婆陈若仪也现身探班合照。

林志颖1994年拍电影《校园敢死队》时和林心如交往，后因聚少离多分手，但两人再见仍是朋友，2006年就同上《康熙来了》，成为分手情侣经典。

林志颖和霍建华是车友，这次林志颖出车祸是否有提醒霍建华？林心如说：“他蛮小心的，不会开很快。”也提到老公跟小志有共同朋友，都一直很关心他的伤势进展。