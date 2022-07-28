《风再起时》增肥演“中年发福” 郭富城与梁朝伟飙戏有火花

（香港讯）郭富城连续四年担任香港国际电影节大使，而他主演的电影《风再起时》也成为开幕电影之一。

《风再起时》以“四大探长”做题材，郭富城演磊乐，而梁朝伟演南江，他说两人有火花、有默契，而他为诠释角色花了很多心思。“这部电影贯穿了我的角色很多个不同人生阶段，我必须由年轻演到中年及之后的状态，途中我需要演‘中年发福’，真的需要增肥，留一个‘小肚腩’，但因为电影要跳拍的关系，所以又要在三、四日内减掉肚腩，但又不可以不进食，唯有靠清淡的饮食及运动配合拍摄。”

为了配合《风再起时》的剧情，郭富城也要练习跳舞：“剧情中，我与梁朝伟饰演的角色追同一个女子，我用跳踢踏舞的方式，而伟仔则用弹钢琴的方式来追求。我虽然有接触过踢踏舞，但为了拍摄也要重新练习，而伟仔也要为电影由零开始学钢琴。”

提到梁朝伟，他赞不绝口。“伟仔绝对是天生的好演员，魅力十足，他声线的力量很强很丰厚，说对白极具感染力，和他合作，我也学到不少。”

早前拍《内幕》伤肋骨

郭富城透露早前拍摄《内幕》时伤了肋骨，要小休一段时间：“戏里面要旋转吊威亚，难度好高，拍了10个Take，拉伤肋骨。医生说肋骨没裂，但还是忍痛继续拍了一个多月。”不过有女儿心疼他，他讲起时也甜到漏。

由翁子光执导的《风再起时》在2017年11月开拍，最早传2018年上映，原本去年宣布在香港国际电影节却被临时抽起，当时有传因为题材敏感，也有说法因为梁朝伟主演《尚气》而被封杀。