演艺协会14周年会庆 38艺人演歌剧《番客唐山来》助兴

宴开55桌，演艺协会昨晚办十四周年会庆，38艺人担演大型歌剧《番客唐山来》助兴！

新加坡演艺协会昨傍晚在大巴窑欢喜楼（Jubilee Garden Restaurant）举办《演艺协会第14周年会庆暨第七届理事就职典礼》。宴开55桌，共500多名嘉宾参与盛宴，大会贵宾是NTUC助理总干事、外籍劳工中心主席杨木光、特别贵宾则是拿督斯里卓顺发太平绅士。

张仰兴感性表示：“演艺协会14岁了！经历了多少风风雨雨，感恩大家对协会不离不弃！”

昨晚演艺圈艺人济济一堂，包括本地知名音乐人李偲菘、李伟菘、艺人公会会长陈建彬、资深演员陈天文、张耀栋、陈天送、孙葆伶、林茹萍、吴刚、夏蕙夫妇、秦淮、马艾妮、曹建平等众多演员、歌手到场，星光闪烁！

本地“慈善歌王”张仰兴连任新加坡演艺协会会长，以张仰兴为首的演艺协会第七届理事会成员们，也在大会主宾见证下宣誓入职。

演艺协会会员日益壮大，总务周均融透露，目前演艺协会有600多名会员，年龄介于10多岁至80多岁，周总务透露，原本订于去年举办的就职典礼，因冠病持续才延迟至今。

会长张仰兴表示，演艺协会在今年3月、5月、6月及7月承办现场乐队直播会员歌唱赛，将从中选出15位进入大决赛，预计年底举行，同时，也在谈印尼峇淡、马六甲歌唱PK赛。

受访时，演艺协会署理会长许桂荧正准备为策划的大型歌剧《番客唐山来》彩排，16分钟内容讲述早期华人从中国下南洋打拼直至今天，导演是洪国锐，中古负责编曲录音，参演艺人38位。

多才多艺的桂荧除了演出，还参与歌曲创作，包括《番客唐山来》《 We Share We Care》以及《因为有你》。

久违了的熟悉面孔 73岁陈天送露面暴瘦

80年代曾凭《雾锁南洋之狮城拂晓》剧“日本军官”一角烙印观众心中的陈天送，昨晚久违亮相大众视线面前。

面容俊朗的陈天送身材暴瘦，问起体重，天送哥表示约56公斤，戏言，“年纪大了，人会缩水，我遗传妈妈，她80多岁，人也很瘦！”

天送哥自豪表示，尽管体型清瘦，庆幸人无三高，健康才是宝。暴瘦源自去年染疫，他入了院，之后体重就开始下降，但康复后精神无恙。

问起近况，天送哥说：“我已退休10多年，年纪大了，转当义工，唱歌给老人听，日子过得惬意、也很有意义。”

问他可有拍戏邀约？“一直都有，但年纪大了，怕自己无法承受压力，不敢接啊！”他是个一接戏就投入到不可自拔的人，戏言“至今仍会做梦，梦到戏服不见了，焦急得要命！”

汤妙玲新剧明年3月播

久违的妙玲看上去还是那么漂亮，似乎完全凝住岁月，笑起来很妩媚的她说：“养颜很简单，要保养、要运动，注意饮食。”

她从事房地产工作，最近也接拍本地剧，剧中与一名同样暌违观众已久的资深型男合演一对夫妻，新剧明年3月播出，值得期待。

李进才添孙女喜当阿公

李进才看来仍很健康，问起动向，他表示：“目前会直播唱歌，如果有人邀请我就会去唱。”

问起家庭，他说：“我共有3个女儿，大女儿已经结婚了，帮我添了一个孙女。而我的小女儿将在今年12月结婚！”脸上藏不住幸福感。

黄碧华仍活跃于歌台

闯荡歌台50多年的资深歌台艺人“飙歌皇后”黄碧华目前还活跃于歌台！黄碧华透露今晚会到友诺士跑歌台，至于拍戏计划，黄碧华表示暂时没有这个打算。

碧华姐育有两个儿子以及1个孙子，乐玲生活过得很写意，70岁的她也保养得十分好。