娱乐吃瓜：介入他人婚姻“黑名难摆脱” 这些小三都得赔上事业

小三介入明星夫妻婚姻，在娱乐圈司空见惯，每有这种事件发生，总会引起万人热议。夫妻或小三艺人如果有高知名度，更会闹出轩然大波，过去就有不少这样的案例。

最近，媒体不约而同报道了吴绮莉和黄心颖的最新近况，其实跟她们之前的“小三行为”都脱不了关系。作为婚姻的第三者，小三站在原配的对立面，很难被社会大众所接受，议论的利刃往往都针对她们。如果小三名气不大，地位不高，最先翻车的就是她们；如果她们有一定人气，恐怕也很难挡得住舆论的暴洪冲击。

zaobao.sg找出近年最受议论的小三，看看她们经历的风波和后果。

吴绮莉：母女反目成仇

吴绮莉（右）为成龙（左）生下吴卓林，但无法解决女儿如今制造的问题。（互联网）

以亚洲小姐冠军身份出道的吴绮莉，据说在1998年的一次聚会上和成龙一见钟情。1999年4月7日成龙生日这天，吴绮莉受邀请参加派对，两人的绯闻恋情浮出水面。1999年11月19日，吴绮莉剖腹诞下一女，吴绮莉为其取名为卓林；12月19日，吴绮莉依照习俗在其半山豪宅摆设满月酒并且透露小卓林的生父是成龙，消息炸翻娱乐圈。

事后，成龙立即跑回美国向林凤娇负荆请罪，后者在深思熟虑后选择原谅老公。迫于舆论压力，成龙召开记者会，说出了那句名言：“我犯了全天下男人都会犯的错。”但他不承认女儿是自己骨肉。据传成龙为了平息事态，给吴绮莉开出条件，以每个月2万新元生活费，外加一栋60万新元房产，要求母女俩远离香港。

2000年后，吴绮莉带着女儿离开香港，定居上海，十多年来一直独自抚养女儿长大。成龙则宣布已立好遗嘱，声称要将一半家产捐给“成龙慈善基金会”，另一半则要平分给妻子和儿子，吴绮莉母女分文都没有。

成龙（左）不认吴卓林。（互联网）

坊间认为，吴绮莉应是为了报复成龙不负责任，冲动之下决定生下孩子。她以单亲妈妈身份抚养女儿长大，让她进入贵族学校就读，可惜女儿进入青春期后，和妈妈的关系便急剧恶化。2015年，16岁的吴卓林在学校向老师投诉自己被母亲打，开始至今7年的反叛生活。她做出了许多登上新闻头条的行为 —— 包括曾报警抓母、自杀、出柜、离家出走、和女友结婚，还有近期一连串的脱序行为。

有人说，吴卓林的逆反是起源于“大家都知道她爸爸是谁，偏偏爸爸不认她”，畸形的人伦关系严重影响了她发育的心理。这些可能都是吴绮莉决定生下她时没有想到的。也有人觉得，她的小三关系造成今天的结果，成龙多少也要付上责任。

经济方面，吴绮莉除了接演艺工作，也到工地做装修，还有设计、保险和理财顾问全部一脚踢。

黄心颖：事业陪葬

黄心颖（右起）和许志安的不伦恋严重打击两人的事业。（互联网）

2019年4月，港媒突然播出一段许志安和黄心颖在德士车厢内亲热的视频片段。传媒推测视频是两人早前所乘坐的德士内安装的纪录器所摄录，被有心人外泄。事件轰动娱乐圈，许志安的妻子郑秀文、黄心颖的男友马国明因被至爱背叛，获得万众同情；同时，许志安和黄心颖也都被千夫所指，形象和事业都严重受挫。

黄心颖曾获2012年港姐亚军，得奖后开始受TVB电视力捧。她与马国明公开恋情后，曾以情侣档登台赚钱，颇受观众欢迎。不料，就在她逐渐坐上女一位置的时候，爆出这样的丑闻，严重破坏她原来的清纯形象。她被电视台试水温后冷藏3年，原本传过她与TVB有8年长约，忍耐一时或复出有望。不料，黄心颖日前受访透露，她上月已离开 TVB，相信双方已认清局势，至少在短期内黄心颖在娱乐圈已经翻身不了，还不如早早互相划清界线。她为了这次的丑闻，可说把事业都赔上了。

谢忻：工作今不如昔

谢忻曾与阿翔一起主持《综艺大集合》。（互联网）

谢忻2019年因与同台主持民视节目《综艺大集合》的阿翔爆出不伦恋，双双被无限期停工。素来以爱家形象示人的阿翔虽受打击，但获妻子原谅的他，召开记者会当众道歉后两个月，即回归节目主持。倒是谢忻从此丢了固定主持，只能自由身接零星工作，还要不断遭遇私密照外泄的困扰，以及面对网民是不是重提往事的嘲讽。

恺乐：和娱乐圈一刀两断

恺乐（左）曾是罗志祥旗下一员。（互联网）

2020年，罗志祥被前女友周扬青爆料私生活混乱，他旗下的女艺人恺乐也被曝出和罗志祥关系有染。在更多证据曝露之前，恺乐迅速道歉，之后开始销声匿迹。后来有消息指她退出娱乐圈，已经嫁给一个医生，但后来她的一个前男友澄清她没嫁人，并透露恺乐“只想平平安安这样过了，不想被打扰，也不想回娱乐圈”。好些小三艺人被揭露“当上小三，陷入不伦恋”后，仍想千方百计留在娱乐圈，恺乐果断道歉、毅然神隐，和娱乐圈一刀两断的做法很不一般。

王瞳：和出轨对象全身而退

王瞳（左）和马俊麟为不伦恋开记者会道歉。（互联网）

2019年，王瞳与合作台湾民视剧集《大时代》的已婚演员马俊麟传出婚外情，双方否认，但很快被狗仔拍到到深夜幽会。接着马妻发文，指王瞳带着长辈到家中对她恶言相向、“侵门踏户”，并扬言要对王瞳提告。同日，王瞳与马俊麟在民视召开记者会，承认有婚外情，并现场道歉。王瞳交往8年的歌手男友艾成发文称“错了悔改就好”。两人都被民视的经纪公司暂停工作。

2020年3月，马俊麟宣布回归《多情城市》剧组；7月，王瞳跟着回归，并于同月底与艾成登记结婚。王瞳被马妻提出侵害配偶权之诉，后来达成庭外和解。王瞳和马俊麟经历天大风波，还能同时各自保住工作和感情，双双挺过出轨危机，全身而退，在这种案例中非常少见。