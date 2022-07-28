万名粉丝连署 MIRROR演唱会取消危险动作

（香港讯）人气男团MIRROR星期三（27日）在红馆举行第三场演唱会。因为成员Frankie（皮皮）及舞蹈员早前堕台受伤，江𤒹生（Anson Kong）、姜涛及吕爵安（Edan）在首场演出时也险出意外，过万粉丝联署要求主办正视演唱会安全问题，考虑暂停使用非必要之机关或升降台。

大会在第二场演出中取消了在高空桥上演唱《IGNITED》的部分，12子改在平地上跳唱。第三场进一步作出舞台上的改动，包括取消了卢瀚霆（Anson Lo）跳唱《King Kong》到最后向后倒跌下台底的危险动作、Frankie改在平台上进行个人演讲、柳应廷（Jer）献唱歌曲《黑夜不再来》时身处的吊台四边加了栏杆、12子献唱歌曲《12》时取消外围走猫步，所有吊桥环节也全数取消，就连舞蹈员于升降台反身跳下台底的危险舞蹈表演也不再见。

演唱会主办方取消卢瀚霆（Anson Lo）向后倒，跌下台底的危险动作。（互联网）

Frankie 27日出场时说︰“我好贪心，想大家帮个忙，扶身边处于低谷的人一把，告诉他，皮皮昨天跌倒了，今天还是能重新站起来﹗”演唱会尾声时，12子齐集台上，队长杨乐文（Lokman）说︰“好多事都是很不容易的，就像Frankie说的，没可能第一次就搞得定，就像我们的演唱会，第1天、第2天，到第3天，经验慢慢累积，就可以做得更好。”过后全场大合唱《蒙着嘴说爱你》时，姜涛、Anson Kong都感动落泪。