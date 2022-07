In The Soop : 友情旅行

In The Soop: Friendcation

可在Disney+观看

朴叙俊、崔宇植、朴炯植、BTS成员V(金泰亨)、Peakboy,五人将合体一起演出综艺节目,早前消息爆出时,粉丝大呼:这个黄金阵容真的不是在做梦吗?

“In The Soop”是一档真人秀节目,内容是艺人暂时停止舞台上的紧张生活,到森林里享受悠闲时光,并展现私下的一面。韩国JTBC电视台从2020年8月的“In the Soop BTS篇”开始,之后接连制作了“In the Soop BTS篇第二季”和“In the Soop Seventeen篇”,深受粉丝欢迎。

“In The Soop:友情旅行”是“In The Soop”系列的衍生篇,韩国演艺圈有名的Wooga家族——朴叙俊、崔宇植、朴炯植、V和Peakboy,到江原道展开四天三夜的友情之旅。

五男相互支援展义气

先给大家介绍Wooga家族的诞生。Wooga是韩语“我们是一家人吧”(woori gajog-inkka)的缩写,而这五人成为死党的契机很有趣。朴叙俊与音乐人Peakboy是高中时期的好兄弟,而朴叙俊在出道初期就跟崔宇植一起拍戏,成了好友,之后朴叙俊拍摄古装剧《花郎》时,又与同剧的朴炯植和V成为好友;在朴叙俊的牵线下,这五人成了像家人一样亲密的好友。

Wooga家族经常捧场彼此的音乐剧、演唱会,以及送上餐车应援。去年,崔宇植办出道10年的第一次粉丝见面会,其他四人更是排开满档的行程,出席力挺,展现满满的义气。五人当中,Peakboy的知名度较低,他鲜少在公开场合提及好友们,以防有心人说他利用朋友的知名度制造话题,但其他四人跟他说不用担心,大家都是好友,不用不好意思,让他非常感动。

在《In The Soop:友情旅行》中,粉丝将看到这五个男生平时在一起玩乐的逗趣模样,在琐碎的日常生活中得到疗愈,以及分享友情故事。

节目上周五(22日)首播,第一集就能看到朴叙俊展现的大哥哥风范。崔宇植和朴炯植因为有工作得迟点到度假地,朴叙俊带着Peakboy和V先出发,一路上关心两个弟弟晚餐要吃什么,参观度假屋时,他在厨房查看有什么调味料可以做饭,Peakboy和V则忙着吃包子,打乒乓。

预告V落泪,引发好奇

朴叙俊之前在综艺节目《尹食堂》《尹STAY》展现了好厨艺,这次做饭的任务自然落在他身上。第一餐,他献上牛排和马铃薯泥,弟弟们吃得津津有味,但粉丝认为他这回恐怕会累死,因为要填饱五个大男生的肚子。至于崔宇植,拿手菜只有煎蛋,相信只能像《尹STAY》那样,在厨房里当朴叙俊的助手。其他三人不会做饭,负责吃就好,顶多负责摆盘或洗碗,第一集中,V分不清洗碗液和洗手液,让人担心他能顺利完成洗碗任务吗?

出发前,五人与节目组开会,调皮的崔宇植问:“可以毁了V(的形象)吗?好歹是综艺节目。”究竟他会不会毁了这个国际巨星老幺的形象,要看下去才知晓,预告片中,V躲进被子里落泪,被哥哥们发现,已让观众十分好奇究竟发生什么事?

危险的约定

Fatal Promise

e乐(新电信Ch11/501)

晚上8.50

主演:朴荷娜、高世元、康星民、朴荣邻、李昌旭。19岁的车恩东意外坠入人生谷底,连唯一信任的男子姜太仁也背叛她。七年后,她坚强地重新站起来,以造型师的身份与太仁重逢。愤怒的车恩东决定把封印的潘多拉盒子打开,向伤害过她与家人的人进行激烈的复仇。

健康解码(首播)

8频道 晚上8.30

容易腰酸背痛?衣服裤子越穿越紧?如果你面对这类问题,表示你已成为久坐一族。对于长期久坐的危害,你了解多少?要怎样才能避免身受其害?林艾微医生将一一解答,教练邱冠智也将介绍增肌减脂的运动方法。

美食中国: 家乡至味2021(首播)

8频道 晚上10.35

世界最极致的口味,永远是故乡的味道。节目将借助中国美食,让观众重新发现故乡和他乡的魅力。

还我家园

U频道 晚上10.00

Dennis查到中村的名字是林泰霖,弟弟则叫林泰祥,林泰霖替日本人办事,弟弟曾为英国政府工作。Dennis不解他为何要冒充中村,林泰霖指战争时,他和弟弟还是学生,日军霸占了他们的房子,弟弟在肃清时失踪。他冒充中村,是想生存下来,寻找弟弟……

王牌保镖

Hitman's Wife's Bodyguard

HBO(星和Ch601,

新电信Ch420) 晚上10.00

保镖布莱斯(Ryan Reynolds饰)在度假村放空时遇到一起暗杀案,杀手达瑞斯金凯(Samuel L Jackson饰)的妻子桑妮亚(Salma Hayek饰)因为要救丈夫,请布莱斯当她的保镖,听从心理医生建议的布莱斯不允许自己使用枪械,只能凭机智拯救达瑞斯。

间谍之妻 Wife of A Spy

卫视电影台(星和Ch866)

晚上9.30

太平洋战争前夕,聪子(苍井优饰)发现丈夫福原优作(高桥一生饰)对从满洲国带回的女子突然死亡一事,诸多隐瞒,令她信任崩溃。