MIRROR演唱会意外 伤者一留医ICU一轻伤 取消所有场次彻查

（香港讯）第四场“MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022”红馆演唱会星期四（28日）发生恐怖意外，两名舞蹈员遭落下的巨型屏幕重击，震惊全港。

其中一名重创伤者为女子组合COLLAR成员苏芷晴（So Ching）的男朋友李启言（阿Mo）。他头和颈受伤，怀疑脊椎及盆骨受创，需留医深切治疗部（ICU）。

其中一名伤者李启言（右）为女子组合COLLAR成员苏芷晴的男朋友。（互联网）

MIRROR所属公司兼主办机构大国文化及MakerVille，事后发声明指将取消余下场次。星期五（29日）凌晨，MakerVille行政总裁鲁庭晖在医院外鞠躬致歉，他指阿Mo留医ICU，幸仍清醒；另1名伤者张梓峰则受轻伤。鲁庭晖承诺“一定会彻底去找出原因”。

伤者张梓峰（左）曾为郭富城伴舞。（互联网）

AK与吕爵安社媒贴全黑画面

事发后不少圈中人在社交网发文愿伤者平安，MIRROR成员AK（江𤒹生）和吕爵安在IG贴了全黑画面，ERROR成员梁业（肥仔）也写道：“求平安，一定要没事。”容祖儿则留言：“吉人天相，祝所有人平平安安。”郑秀文也在Ig贴出黑画面：“深深祈求，人平安。”

张敬轩在网贴了全黑画面：“先为伤者祈祷，要集气，若有家人或朋友今晚目睹事件经过，请尽能力照顾好他们的情绪或提供适当情绪辅导及陪伴。”MIRROR成员邱士缙（Stanley）女友李炘颐（Alina）也在IG写道：“希望一切没事，为什么舞台可以发生这样的事？”