娱乐吃瓜：MIRROR爆红一路风雨 4场演唱会“5意外”

香港人气男团MIRROR星期四（28日）晚第4场演出期间，大型屏幕突然坠下，压伤两名舞蹈员。其中一人伤势严重，为女团COLLAR成员苏芷晴（So Ching）男友李启言（阿Mo）。

意外发生后，有消息指李头部及颈部受重创，脑出血，颈椎第四节爆裂骨折，四肢瘫痪，今早11时半开始接受至少7小时的大手术，今晚才结束。也有另一消息则指因脊髓神经线受损，引致身体瘫痪，昨晚已通宵做手术，包括修补受损的颈椎骨骼，暂时未知道手术结果，但相信未来康复路非常漫长，最严重情况可致颈部以下永久瘫痪。

另一名伤者张梓峯属轻伤，擦损兼拉伤，医生建议留院观察，确认没大碍后已于今日下午在家人陪同下出院。

2018年出道的MIRROR，在香港迅速串红。12个大男生是从选秀节目《全民造星》脱颖而出。组成MIRROR后，他们的人气被誉为“媲美四大天王”，有媒体指出，“镜粉”（MIRROR粉丝）从7岁到77岁都有。（媲美当年四大天王 这组男团掀全民追星潮）

李启言受重伤，最坏结果是颈部以下瘫痪。（取自IG）

多名团员惊险记 引 过万粉丝联署

MIRROR从7月25日起至8月5日，在红馆连办12场演唱会，但早在演唱会前已传出有人彩排受伤，不少舞蹈员于社媒发文怒斥，连MIRROR成员也予以响应。演唱会正式举行后，短短四场已发生5次“意外”，令人咋舌。

第1场，12名成员分别站在两个高架台上载歌载舞，但天桥一度摇摇欲坠；后来大家挤在狭窄的天桥上边走边唱，因桥面不平，姜涛及吕爵安先后不慎踩错脚，让观众看得提心吊胆。

同一场，江𤒹生（Anson Kong ）与杨乐文（Lokman）演唱时，站到一个可升降的舞台上跳舞，当舞台升到半空时突然不稳，江𤒹生差点失足跌下。幸好他的平衡力不错，当舞台往后倾斜时，他把身体往前倾靠，才逃过一劫。

MIRROR首次在红馆办演唱会，就发生惊天动地的意外事故。（互联网）

吕爵安自弹自唱时，钢琴和麦克风都没有声音，他临危不乱，灵机一动改为跟观众挥手互动，让技术人员赶紧上台解决问题。

第2场，陈瑞辉（Frankie）在高台上讲话，走路时不小心跌下，过后自己爬起来。

由于意外频生，过万粉丝在第4场前已联署要求主办单位正视演唱会的安全问题，暂停使用非必要之机关或升降台。第4场发生严重意外后，香港政府发出声明要求腰斩剩余的8场演唱会，直至舞台结构证实符合安全规格。文化体育及旅游局局长杨润雄也联络康乐及文化事务署等相关部门，成立调查小组调查事件，并向意外伤者表示深切慰问，希望他们早日康复。 主办单位后来循政府要求，取消剩下的所有场次演出。

香港首见这种意外 恐牵涉人为疏忽

对于这次事故，港媒引述香港一名从事演唱会幕后制作及统筹逾20年的制作人，形容这次意外相当罕见，香港从未发生过，推测意外发生原因恐牵涉人为疏忽：包括连接巨型荧幕的钢索夹未系紧、钢索断裂，以及演唱会进行期间曾改动舞台机械工程等3大可能性。主办单位今天也发声明说将彻底调查此次意外，如发现当中有可疑之处或涉及不当行为，会立刻报警处理。

这名资深高层制作人员说，演唱会荧幕垂直上升不算是复杂的机械工序，业界采用超过10年不曾出现问题，所以不排除其中一个环节出现人为疏失，导致意外发生。他也指出事故的发生原因有两个。一是业界一般由制作公司将各项工程发包给其他工程公司，而结构工程师安全检验往往也由下游公司负责，有球员兼裁判之嫌。二是舞台机械工程曾在演唱会进行中途变更，更改后未交给工程师签核，便形成了安全上的隐忧。

MIRROR演唱会中途，巨型荧幕突然坠下舞台，砸伤两名舞蹈员。（左上图起，顺时钟方向，互联网）

全城抢票 实名制售票对付黄牛党

MIRROR12场演唱会，掀起香港全城抢票潮，甚至有消息说这次演唱会连赞助商都只分配到2张门票，堪称一票难求。原本门票每张价格分225新元、155新元及84新元3种，但在黄牛党进场炒作之后，早在演唱会门票正式公开发售前，就有网上售票平台出现黄牛党公然贩卖门票，原本225新元一张，开价3500和5300新元之间。还有声称是“第一排”最佳视觉门票的，甚至叫价达近7万7300一张，疯狂程度简直不可思议。

门票疯炒引起不少网民呼吁采取入场门票实名制。主办方从善如流，决定实施实名制售票，希望以此来杜绝黄牛党炒票。可惜大部分的内部门票及信用卡优先预购票已经售出，所以这些门票不受实名制限制，导致这批已经流出的门票价格炒价更贵，最高达16万新元一张。

MIRROR演唱会一票难求。（互联网）

近年，演唱会采实名制售票越来越常见，如之前Justin Bieber（贾斯丁比伯）在吉隆坡和张惠妹在台北开唱，都采用实名制售票，由此也可见MIRROR在香港的人气。

另外，主办方也不公开发售8月5日及6日两场演唱会门票，因为这两场是“Miro（粉丝统称）专场”，目的是避免粉丝买黄牛票看偶像的演唱会。

人妻疯偶像 另一半自嘲“前夫”开设面簿群组

MIRROR女粉丝的丈夫们设立面簿群组讨论MIRROR，各成员被提到的次数也有数据。（互联网）

MIRROR吸引各年龄层女粉丝追星，其中有不少是人妻，她们的疯狂捧偶像行径让老公们受不了，于是某人夫就在面簿开设群组“我老婆嫁左比Mirror导致婚姻破裂关注组”（嫁左，广东话嫁给的意思）。群组开设仅十日即吸引逾27万人加入，甚至比MIRROR官方专页粉丝更多。这个群组成员戏称自己为“前夫”，他们除了于群组内申诉另一半疯狂追星的行为，更多的是分享自己陪另一半追星的事迹，别具趣味，也引起热议。

MIRROR这次演唱会，12场门票抽掉部分赞助商留票后，被认为远远无法满足粉丝需求，造成大批粉丝抢票失败。坐拥近36万粉丝的“前夫”群组成员，为了帮另一半抢票也都心力交瘁，版主忍无可忍，8月终于宣布永久关闭成立了1年的群组，更怒轰主办单位：“当粉丝是提款机，吃相别那么难看。