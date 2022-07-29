曾为郭富城伴舞 女友是偶像 网民为MIRROR演唱会受伤舞者打气

香港人气男团MIRROR在红馆举行的第4场“MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022”演唱会星期四（28日）发生意外，2名舞蹈员阿Mo及张梓峰遭突然落下的巨型屏幕重击。伤势最严重的阿Mo头部及颈部重创，目前他还在加护病房，幸仍清醒；张梓峰则受轻伤。

据香港媒体报道，受伤的2名舞者都是成员Anson Lo（卢瀚霆）的伴舞。其中27岁的阿Mo（李启言）与Anson Lo大学时期已经认识，之后他们一起参与香港第一季的《全民造星》，阿Mo最后止步于55强。比赛后，阿Mo成为MIRROR团队及Anson Lo御用伴舞。《一所悬命》《King Kong》《Mr. Stranger》《Megahit》等MV中，都看得到他的身影。阿Mo同时是香港多间舞蹈室的编舞师，在业界颇有名气，其社媒IG也有约5万粉丝追踪。

So Ching与男友阿Mo都是舞者出身。（图/互联网）

阿Mo另一个较广为人知的身份是香港女团COLLAR成员So Ching（苏芷晴）的男友。SoChing在《全民造星4》决赛时，男友阿Mo也有份伴舞。So Ching曾在节目上谈及自己本不打算高调公开恋情，但她也明白纸包不住火，才会选择公开。 So Ching星期五（29日）凌晨抵达医院探望男友。事发后网民涌入她的IG留言打气，但So Ching未有公开回应，COLLAR也已取消29日的所有活动。

另外，有媒体发现，早前MIRROR演唱会彩排发生伴舞人员受伤意外后，阿Mo曾在社媒发过一则黑图的限时动态，疑似对舞台机关表达不满。不料隔晚事故再现，已有大量网民涌入他最近的帖子中留言打气。而他在加拿大多伦多的父母将赶返香港探望儿子。

大批网民涌入阿Mo最新的帖子（右）留言替他打气。（图/截自IG）

至于另一个舞者张梓峰则是在阿Mo被屏幕击中后几秒，被屏幕压倒在地。

张梓峰除了为MIRROR伴舞，也曾担任天王郭富城的舞者，郭富城2018年的巡演便有他的踪影。同时，他也在香港多间舞蹈室任教。

据港媒报道，事故发生后张梓峰的妻子在社媒上写道“不明白为何会发生这些事”，疑似表达对这次意外的不满。大批网民也涌入他与妻子的社媒替他们加油打气。