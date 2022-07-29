李钟硕强势回归 拍《绝命辩护》忙护膝

欧巴回来了！韩国男神李钟硕去年1月退伍，让剧迷等了一年半，终于带着新戏《绝命辩护》（Big Mouth，也译《黑话律师》）回归电视。

李钟硕退伍后先接了电影《魔女二部曲：另一个她》，影片6月在本地上映，他的演技被指更有韵味。这回在电视剧《绝命辩护》，他将展现更戏剧性的演出，从预告片中可以看到他从一个活泼的律师，到入狱后惊险连连，并逐渐变强的过程。

李钟硕剧中被冤枉是一个骗子而入狱，后来为了对抗恶势力，自己也逐渐黑化。（Disney+提供）

《绝命辩护》星期五（7月29日）在Disney+首播，导演吴忠焕带着演员李钟硕、林润娥（也译林允儿）、金柱宪、玉子妍和杨庆元，早上出席线上记者会。

李钟硕一开口打招呼就说：“我是李钟硕，很开心回来。”并说知道大家一直很期待他的新作，不好意思让大家久等。他饰演胜诉率不到10%、人们戏称为Big Mouth的律师朴昌浩，意外接手一桩杀人案，调查的过程中被冤枉是一个骗子而入狱，进而发现案件背后的黑暗真相，同时为了对抗恶势力，自己也逐渐黑化。

为何选择以《绝命辩护》回归荧幕？李钟硕说：“我一直想和导演再次合作，对我来说，他就像一个哥哥。他建议我做新的尝试，挑战这次的剧种和角色，我对他有信心，就答应了。”

李钟硕和导演吴忠焕五年前合作《当你沉睡时》，建立了好感情。吴忠焕说：“李钟硕很成熟，是我可以依靠的人，这部剧对我也是新的尝试，所以想和熟的人合作，就决定找李钟硕。”

角色起伏性大，充满张力，李钟硕透露拍摄时经常感到紧张，“不是因为太久没有拍戏而觉得辛苦，而是一些戏很难表达，就不断和导演讨论。朴昌浩遇到很多困难，常被推到生死关头，作为演员，我觉得这是很刺激的经验。”

谈到演出时最专注的地方，李钟硕指除了角色情绪的转折，也特别注意自己的膝盖，笑言：“因为有很多动作戏，而我的膝盖不好。”

动作场面多 跑来跑去穿坏多双鞋

导演也说拍摄期间买了一两双新鞋，因为动作场面多，一直跑来跑去，把鞋子给穿坏了。

李钟硕与林润娥饰演一对夫妻，李钟硕说：“跟润娥认识很久，我们的粉丝很期待这次的合作，但其实很多时候我们在不同场景，对手戏不多，所以如果大家想看我们的浪漫爱情戏，恐怕要失望了。”但粉丝也不要太失望，林润娥透露：“虽然没有很多对手戏，但在一些回忆中的戏，我们会展现一对夫妻的恩爱。”

林润娥饰演李钟硕的妻子，是一个外柔内刚的女子。（Disney+提供）

林润娥的角色高美好是一个外柔内刚的女子，为含冤入狱的丈夫奔波、冒险，誓要找出真相。林润娥说：“演出时最大的挑战是，高美好总是压抑自己的情绪，只在独处时才落泪，我要控制好情绪的流露。”

三配角亮眼

《绝命辩护》有三位亮眼的配角，金柱宪饰演九川市长，看似低调，其实那是面具，他人生的目标是成为总统。玉子妍饰演他的妻子，也是九川医院院长，虽然拥有一切，但没能得到丈夫的爱。杨庆元饰演报社社长，是一个有巨大政治野心的人。

金柱宪（左）和玉子妍饰演一对假面夫妻。（Disney+提供）

金柱宪这次的角色比过往更具挑战性，他透露：“刚开始拍摄时，不晓得为什么对自己没有自信，到了拍摄中期才恍然，我不应该那么在意自己的演出，要懂得好好感受和其他演员的互动，就渐渐重拾信心。我的角色会遇到所有其他人，是他们让我的演出变得完整。”

玉子妍说，她的角色拥有一切，并为了维护自己的权利，选择无视一些贪污行为，“但她到底要在哪里划线？她想知道什么，又不想知道什么？我要小心拿捏。”

杨庆元饰演报社社长，是一个有巨大政治野心的人。（Disney+提供）

杨庆元形容导演像爸妈一样照顾演员，为大家筑起一个篱笆，让大家处在一个安全的环境中，保护大家不要遇到任何意外，同时又让大家在这个篱笆里头的空间尽情发挥。他也分享一件趣事：“李钟硕给我很多的鼓励，虽然他对我的一些称赞让我无法相信，像是跟我说‘你每天越来越帅’，但我还是深受鼓励，也变得更积极。”