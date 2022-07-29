前港姐逃税罪即时入狱9个月 老公：她从未如此凄凉

（香港讯）前港姐季军寇鸿萍涉于2009至2017年，8年内11度逃税，涉税款料逾18万新元，经审讯后被裁定11项蓄意逃税罪成。案件在星期五（29日）于西九龙裁判法院判刑。暂委裁判官曾庆东原本判决9个月加15个星期，指对方犯案严重，且完全没有悔意，不过经辩方律师求情，减刑15星期，总共监禁9个月，即时入狱。

判决一出，寇鸿萍两个女儿唐贝诗及唐贝欣双眼通红，而辩方律师表明上诉。

60岁的寇鸿萍一身蓝色西装应讯，神情冷静。她聘请资深大律师清洪代为求情。暂委裁判官曾庆东听罢陈词后，判寇鸿萍即时入狱9个月。寇鸿萍申请保释等候上诉，但遭拒绝，她听到结果面露愕然神色。

她是1982年香港小姐季军，现从事保险业。控罪指她于2009年至2017年期间，在5次提交的年度报税表中，声称与父亲寇赓发同住；另在2010至2012年期间，3次在个别人士及连同的梁寇鸿萍公司损益帐上称，其办公室助理支出为每年5万新元；及在2012年，3次在雇主填报的薪酬及退休金报税表上，称雇员孙永斌及锺永慧每年分别获1万7000新元薪金。

资深大律师清洪求情指，以缓刑方式处理逃税罪行并非原则上错误，且案件历经延误属应判处缓刑的原因之一。清洪又指，被告背景良好，是一个虔诚的基督徒，过去十年向宗教团体捐款约1万6000新元。

寇鸿萍丈夫梁廷锵上周告诉传媒，指寇从未如此凄凉。他和女儿们今天都到法庭支持她，并称被告为一个好妻子、尽责的母亲。