Makiyo挺7个月孕肚当街吞云吐雾 乱丢烟蒂恐被罚款

38岁的台湾艺人Makiyo（本名川岛茉树代）今年“520”正式升格为人妻，怀孕7个月的她最近被台湾媒体拍到与亲友在路边吸烟，引发网民热议。

据“台湾苹果新闻网”报道，Makiyo与老公小金及亲友们在咖啡厅一起喝下午茶后，一群人齐聚在咖啡厅门口人行道上，老公小金从包包里拿出香烟盒，当着孕妻的面开始吸烟。随后，Makiyo顺手拿起香烟盒，点烟跟着一起吞云吐雾。Makiyo的姐姐“胖姐”也被媒体目击在他们身旁抽起电子烟，一家人似乎没有顾忌Makiyo肚子里的男宝宝。解完烟瘾后，Makiyo随手将烟蒂往地上一丢，一行人便离开。

Makiyo抽烟的照片公开后，随即引起网民的热议。怀孕期间吸烟对胎儿与孕妇都有负面影响，烟品中含有的有害物质会透过血液交换影响到胎儿，并提高孕妇早产或流产的风险。

不仅对婴儿有影响，Makiyo还有可能会违法。依据台湾的《烟害防制法》第12条及13条规定，孕妇不得抽烟，违者应接受戒烟教育，未接受戒烟教育者可处2千新台币（约92新元）以上、1万新台币（约460新元）以下罚款，并可连续处罚。而一旦有人持着明确证据检举Makiyo乱丢烟蒂，将依台湾《废弃物清理法》第27条，按被开罚次数、情节轻重，开罚1200新台币（约55新元）至6000新台币（约270新元）罚款。

Makiyo的妈妈7年前因肺癌病逝，有多年烟瘾的Makiyo之前接受访问时曾表示自己知道抽烟是不好的行为，之后会尝试戒掉。针对Makiyo抽烟一事，经纪人胖姐回复“台湾苹果新闻网”表示不回应此事。