Will Smith沉淀4个月再发声 全面道歉：我试着不觉得自己是个人渣

（洛杉矶讯）好莱坞巨星Will Smith（威尔史密斯）再度通过视频向Chris Rock（克里斯洛克）道歉：“Chris，我想对你郑重道歉，我的行为是不能接受的，等你愿意谈这件事时，我都会在这里。”

Smith今年3月以《王者世家》（King Richard）荣获奥斯卡影帝，却在颁奖典礼上掌掴拿他妻子Jada Pinkett Smith（杰达平克史密斯）开玩笑的颁奖人Rock，不仅让电影界盛会蒙尘，也让他的形象与事业跌到谷底。

后来他主动辞去美国影艺学院成员身分，学院对他处以10年不得参加奥斯卡典礼禁令。他事后到印度灵修，闭关反省了近4个月，稍早亲录视频，再度对当事人Rock与其家人致歉。他透露曾试着联络对方，但对方表示“还没准备好聊这件事”，显然Rock至今仍不打算原谅Smith。

Smith也回答外界对他的疑问，包括为何他在领取奥斯卡最佳男主角奖时，没向Rock道歉？Smith坦言：“我那时脑中思绪一片乱糟糟。”他也提到在闭关反省期间，看到Rock的母亲、弟弟受访，“我当时真的没考虑到会有多少人因为那个时刻而受伤”，所以也对Rock的家人道歉。

他说，过去几个月来反复倒带与回想事发当时的细节，“我丝毫不认为自己当时的行为是正确，也不认为那是感觉不被尊重或侮辱的最佳处理方式。”

他主动澄清太太听到Rock的玩笑大翻白眼后，并非要他采取任何行动。他说：“这是我自己做出的决定，Jada与这决定一点关系都没有。”他也对妻子与家人道歉。

接着，他也对奥斯卡其他入围者表达歉意，“这是一个社群，我会获奖是因为你们投票给我，当晚抢走你们的风头并让属于你们的时刻蒙尘，真的让我很痛苦。我还记得Questlove（奎斯特洛夫的，应届最佳纪录片奖得主）的眼神，这事发生在Questlove得奖时，说抱歉仍不足以表达我的感受。”

Smith沉重地说：“让大家失望是我最主要的创伤，我痛恨自己让别人失望。所以，我感到很难过。意识到我没达成别人对我的印象与期望，让我心理上与感情上深感痛苦。”他形容自己很悔恨，但他试着不以自己为耻，“我是凡人、我犯了一个错误，我试着不觉得自己是个人渣，我还是会致力把光明、爱与喜悦带给全世界”。