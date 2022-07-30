TVB团队到大陆竞技遭淘汰 王浩信张振朗都曾爆哭

王浩信、高海宁、张振朗等TVB演员最近在中国大陆综艺节目《开播！情景喜剧》遭遇淘汰，不少网民对此大感遗憾，为TVB团队抱不平。

之前，王浩信和张振朗分别在节目中感性爆哭的画面，也让人印象深刻。

首次参加大陆竞技类综艺的王浩信受访时说非常有挑战性。作为两届视帝，未能走到最后，他被问及会不会觉得没面子时，王浩信说：“我不太会在意这些面子什么的……（也）没有信心要赢谁，我们的语言可能已经是一个包袱，我觉得很有一种去做客，去别人主场的一种状态。所以你能学到多少东西，就尽量去做吧，能不能走就尽量吧，所以对于现在我们这个结果是非常满意的。”

王浩信（左）和张振朗先后情不自禁在镜头前落泪。（视频截图）

对于大陆的哥哥类综艺节目，他表达了强烈的参加意愿：“我特别想去啊，但是今年他们说满额了，看明年有没有机会去吧。”

至于未来的工作目标，他希望可以用华语拍大陆戏。

他通过节目接触到不少大陆演员，觉得小沈阳是非常幽默的演员，又说看到李雪琴、孟鹤堂的喜剧像看到宝藏一样，都想合作。

王浩信重提被刘松仁扇13巴

《开播！情景喜剧》是让艺人演出短篇情境喜剧，整个演出及制作过程都向观众呈现。王浩信的队伍叫“无限训练班”，他说压力很大，两个星期掉了5公斤。”之后他更爆哭说：“我真的对不起，我不是一个（爱哭的人）……你看颁奖典礼，我都不会哭成这样的人。”他说很想把香港TVB的一些精神带到大陆，比如说来自五湖四海的一些儿女，血脉相承的故事。

短剧中的一幕，高海寜在脸上搽了麻醉药，就算要被人掌掴都不怕痛，剧情的原型来自王浩信2012年港剧《名媛望族》的一幕，那一幕他被刘松仁狂掴13个巴掌。

王浩信在节目重谈这一场戏，说：“第一次真的是被刘松仁老师要扇13巴，一个巴掌打下去你还可以借位，但是连续地这样子打，就很难借，那我说松哥你直接来吧，幸亏他没有用真气，用真气我可能现在站不到这里。但是那个时候，他就真的每一下都给我，也因为那个戏大家记住了我，也给了我一个名字，叫做‘兜巴信’。”最后，王浩信也因“兜巴信”得到观众的留意和欣赏，从而踏上男主角之路。

张振朗回忆跑龙套眼湿

在另一次的短剧完结后，TVB众演员讲到自己作为演员的感想，张振朗和高海宁也都讲到“眼湿湿”。

王祖蓝说：“我们每个人都经过跑龙套这个阶段，要你跳舞就跳舞，要你有动作就要动作，要你爆破就要爆破。”

张振朗回忆︰“我记得训练班我在实习的时候，有一次工作到凌晨大概4点多，有一个助导打给我，说‘明天7点有一个角色叫你去演’，我说‘好，是什么角色？’他说‘替身’，我就说‘好，没问题’。”谈起奋斗过程他开始哽咽着说︰“所以刚才我演的时候挺有感受的，而且这是我做演员10年了，第一次用普通话去演戏，一开始我觉得就是很难，很怕办不到，但我真的尽了我的努力，谢谢。”他抺了抺眼泪，旁边的王浩信则抱一抱他表示安慰。