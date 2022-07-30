女艺人驳“骂助理”传闻：犯错我就扣钱 比骂人管用多了

（北京讯）中国女艺人金靖近日在微博发长文否认自己脾气差、打骂助理等传闻。她在文中说：“最近有朋友告诉我，有些账号在说我私下脾气差，打骂助理。我有一瞬间很生气，很想解释。因为我真的很讨厌这种误会，我的人生目标就是成为快乐天使。但后来我又不在意了，因为我遇见的人都不在意。”

随后，她又在评论区回复粉丝道：“我真的不骂助理，她犯错了我就扣她钱，一次扣一千（人民币，约200新元），比骂人管用多了。”她还说：“扣个大概5千块后（助理）就很少犯错了，真的很love and peace”。

但金靖所谓的惩罚却引发了大众的质疑：随意克扣工资也不比打骂助理好多少，没想到金靖却用此澄清自己骂助理的传闻。

随着网民不断质疑，针对“助理犯错扣钱”一事，金靖道歉称助理每月工资8000元（人民币，约1600新元），去年已把工作中扣掉的钱乘以5倍还给她了。

随后 ，金靖助理发博回应金靖“脾气差打骂助理”一事，说“看到真是笑哭了，想问我老板是瞒着我找第二个助理了吗？”还在评论区晒出了金靖的转账记录，工资加年终奖金一共3万元（人民币，约6000新元）。

然而此举又遭到网民质疑：用转账付工资？交税了吗？

30岁的金靖参与过综艺节目《演员请就位》、剧集《我在他乡挺好的》等。