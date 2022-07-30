李南星勤健身 减重三公斤

58岁本地电视“阿哥”李南星忙于健身，从81公斤减至78公斤。

最近，“阿哥”李南星在Tik Tok上载了一段在健身房健身的短视频，视频中见他在专人指导下在不同运动器材积极运动，丝毫不见倦怠。

莫非阿哥想继陈之财和郑各评之后，练出一副结实的身材，同时又拥有六块腹肌？

前天（7月28日）在某养生品牌的活动上，记者见到李南星，几个月不见，皮肤黝黑的“阿哥”，不但瘦了，且也结实多了，于是和他聊及Tik Tok运动的视频，问他为何最近如此积极地运动？

李南星拍了拍记者肩膀，笑着说道：“都这把年纪了，不用练腹肌，重要的是健身，让自己有健康的体魄，避免年老时双脚无力，走起路来要依赖拐杖。”

为此，“阿哥”加入某个健身品牌的健身运动计划，透过各种运动器材健身来锻炼体魄，“阿哥”说，他这一个月来每星期都要上健身房四次。

问他辛苦吗？

“辛苦！刚开始时，每次练后都腰酸背痛，尤其双脚和大腿两侧都会疼痛。”

“阿哥”告诉记者，他以前不爱也很少运动，最常的运动是拍戏前在摄影棚内做些伸展和暖身运动，“这算是我最激烈的运动了，哈哈哈……”

李南星也告诉记者他近日已尽量少吃煎炸炒的食物，日常饮食都以蒸为主，像鸡肉都以水煮。

问李南星不觉得太清淡无味？

“不会呀，我其实很喜欢清淡的食物。”

说完，他兴奋地告诉记者：“一个月锻炼下来，我的体重从原本81公斤减至78公斤。”

李南星说，他的目标是75公斤，“相信很快会达到。”