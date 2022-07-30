粉丝凌晨排队抢票 SEVENTEEN演唱会门票一小时售罄

韩国人气男团SEVENTEEN将第三度到本地开唱，演唱会门票今早（7月30日）10时公开售票，一小时内售罄。

SEVENTEEN今年10月13日在新加坡室内体育馆举行《SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] 》新加坡站，这是SEVENTEEN第三次世界巡回演唱会，今年6月25日及26日在首尔站开跑，并陆续前往亚洲及北美地区开唱。

《新明日报》记者今早走访本地一间邮政局，门外已出现人龙，不少粉丝做好准备在早上10时门票开卖时抢票。

由于今天是星期六，大部分粉丝不必请假，便能亲自前往邮政局购票。排在队伍最前端的是庄姓学生（18岁）和谢姓学生（18岁），她们在凌晨4时结伴到邮政局排队。

两人受访时告诉记者，在网上看到昨夜已有粉丝在她们住家附近的邮政局排队，因此不惜走远一点到较少人的地区，只为提高成功购票的机会。由于一人限购四张门票，她们除了购买自己的门票，也帮忙其他朋友买票，“朋友们也正在其他区的邮政局排队购票。”

妈妈允许清晨排队

有两名13岁张姓学生在今早6时开始到邮政局排队，记者发现其中一名少女的母亲刚好遛狗经过邮政局前。该名母亲受访时说，“因为在住家附近，所以允许她们这么早出来排队，若远一点，应该就不会答应。”这是两人第一次观看演唱会，在前几天门票预售时抢不到票，因此决定直接到邮政局排队买票。“前面还有好几组人，所以不确定是否会成功购得。”

演唱会门票售卖速度惊人，主办方今早约10时30分在面簿专页宣布，门票已全数售罄，并感谢CARAT（SEVENTEEN粉丝团名称）的热情支持。