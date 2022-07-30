周杰伦封上半年台湾“吸金王” 15人名单有他们

相较去年，2022年经济已有复苏态势，台湾苹果新闻网估算今年上半年台湾演员、歌手和主持人的演艺事业收入，中国大陆市场依旧带来高额进账。

周杰伦、萧敬腾称雄歌手榜

萧敬腾在歌手榜中排名仅次于周杰伦。（取自艺人微博）

歌手方面，乐坛常青树周杰伦以2100万新元（下同）的薪酬轻松高居榜首，接着依次是萧敬腾、蔡依林、Ella、Hebe。

周杰伦今年上半年他接下了11个商业代言，9个来自大陆地区，2个是国际大牌，平均每支报价在180万和230万元之间。他7月发布了新专辑，上线一天就卖出超过560万张，总销售额破3000万。

萧敬腾的780万元收入主要来自上综艺和接商演，节目有《闪光的乐队》《怦然心动20岁2》《声林之王3》；4支代言的总价约184万，相当于每支46万，报价只有周杰伦的四分之一。

收入最高的女星是蔡依林，收入达368元。她的代言范围很广，共有8支，平均每支报价46万。

S.H.E的成员Ella自从结婚生娃后，就成了婴儿、家居广告商眼里的最佳人选，她接到了8支代言，上了两档综艺《原子少年》《鸿门家宴》，还出演了一部电影，总共收入184万。

Ella的队友Hebe在去年拿下金曲歌后，今年就接到了4支代言，平均每支报价23万，共计收入约92万。

彭于晏、张钧甯称霸演员榜

彭于晏是演员榜第一名。（互联网）

演员方面，彭于晏以870万元抢占冠军，张钧甯、郭采洁、许光汉、陈妍希则都超越纯赚新台币的台湾广告天王吴慷仁，打入前5名。

40岁的彭于晏正在香港拍摄刘德华监制的新片《潜行》，外传他如今一部片身价高达600万，行情已经和天王等级的梁朝伟、甄子丹、刘德华一样，可以说是中生代台湾艺人中，在中国大陆发展非常好的实力派演员。彭于晏今年上半年手上的代言，除了平价洗面乳外，其他都是走高档路线。以他的知名度和行情推算，代言部分可有276万元进账，再加上《潜行》片酬，今年上半年已赚进870万。

39岁的张钧甯今年2月认购药华药私募股票获利230万起跳，虽然事后该公司公告澄清3年内无法买卖未曾获利，但她“女股神”名号不胫而走。今年上半年她本业表现依旧亮眼，光是两岸代言就接了至少9支，加上跟许光汉在海南合作的电影《看不见的客人》，推估可有449万元进账。

36岁的郭采洁已将事业重心转往中国发展多年，今年最主要工作非《乘风破浪》第3季莫属，郭采洁应至少赚进138万，再加上至少3支代言等，推估上半年至少赚进368万元。

31岁的许光汉因台剧《想见你》迅速窜红，近年来将事业重心转移到中国大陆，他的大陆经纪公司爱惜羽毛精挑工作，但仍无法阻止厂商对许光汉的喜爱。他手上估计光是8支代言就入账207万元。他暴红前拍摄《想见你》的片酬是3万，不可能一走红就坐地起价，他目前和张钧甯在海南岛拍摄电影《看不见的客人》，据悉酬劳约41万，比张钧甯的50万略逊一筹，但比起在台湾拍片，已经算是相当丰厚。媒体推估今年才过了一半，他已经赚了将近248万元。

39岁陈妍希和小4岁中国男星陈晓结婚6年，近年事业重心都在对岸。她今年参与陆剧《温暖的，甜蜜的》演出，还担任真人秀《她乡，像风一样的女子》常驻嘉宾，估算一整季酬劳约207万元，让她超越吴慷仁、贾静雯、林心如、许玮甯等打入五大。

张钧甯是收入最高的台湾女演员。（互联网）

沈玉琳“疫”军突起 险输吴宗宪

吴宗宪（右二）仍稳坐主持榜第一名宝座。（互联网）

综艺主持方面，冠军由综艺天王吴宗宪拿下，他靠3个固定节目、1个新节目，加国内外共4支广告，进账约394万元，狠甩第2名赚进203万元的沈玉琳。排行3到5名则分别是曾国城、徐乃麟、胡瓜3位综艺大哥拿下。

吴宗宪手上依旧是固定的三立《综艺大热门》、中天《小明星大跟班》2个带状，和台视、三立《综艺玩很大》外景块状，加上今年接下的网综《天王到你家》，光节目就赚进173万。他透露，今年还接下海内外共4支广告，共220万元。算一算，他总共丰收394万元，持续称霸年度综艺吸金王。

沈玉琳去年“疫”军突起，开发不同财源一举冲进排行榜第二名。今年上半年他依旧以约203万元收入坐稳亚军位置。他主持TVBS《11点热吵店》和2个网综，另外还有商演、活动主持、加上广告、代言，秉持钱来就干精神。

曾国城主持三立《型男大主厨》、卫视中文台《一袋女王》、东森《全民星攻略》3个带状节目及华视的块状节目《天才冲冲冲》。几乎每年入围金钟奖的他，去年再次得奖，也因形象良好，深受观众喜爱，握有6支广告代言。总说自己“薄利多销”的他，上半年以收入163万元，位居第3名。

徐乃麟除了主持多年的华视《天才冲冲冲》，及东风带状节目《挑战吧大神》外，今年还多了从胡瓜手里接下的《医师好辣》主持棒，和东森超视新带状节目《王牌谍对谍》2节目，并接下1支广告。他上半年收入约158万元，获得综艺主持第4名。

胡瓜长年固守台湾，疫情对他影响不大，但由于今年卸下《医师好辣》主持，只剩民视《综艺大集合》《台湾那么旺》、卫视中文台《欢乐智多星》3节目，加上1支广告。常居排行前3名的他，今年上半年收入130万元，跌至第5名，却也把往年排行榜常胜军小S踢出5名外。