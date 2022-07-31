单身骑士 A Single Rider

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：李炳宪、孔晓振、安昭熙。原本生活富足, 事业有成的证券投资银行分行行长经历假证券风波之后破产，一瞬间失去了一切。面临人生最大的难关的他前往澳大利亚寻找家人，却发现自己已经是家里的陌生人。在澳洲期间他突然消失，并偶然发现了惊天秘密。

蔷薇公寓（首播） House of Lies

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

朴智妍、尹钧相主演的全新惊悚悬疑剧集。讲述一名住在玫瑰豪华公寓的女人离奇失踪，她的妹妹智娜和刑警民秀联手追查，却意外发现区内居民隐藏的黑暗故事，以及更多令人毛骨悚然的案件。

沙丘瀚战 Dune

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

天赋异禀的少年保罗阿特雷德斯（Timothee Chalamet饰）为保卫家族和人民，与父母前往浩瀚宇宙最危险的星球，开启惊心动魄的冒险。与此同时，各势力为了抢夺这星球上的珍贵资源而纷纷加入战场。

Changing Planet

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上9.00

节目花长达七年时间监测标志性地点，观察地球的独特变化，六名主持人前往美国加州、冰岛、马尔代夫、巴西、肯尼亚和柬埔寨等地，探索威胁地球的生态问题，并在科学家和环保主义者的行动中发现希望。