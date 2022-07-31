780幅画作全卖光 Johnny Depp不到半天赚500万

（伦敦讯）好莱坞男星Johnny Depp（约翰尼戴普）星期六（30日）透过英国大型艺廊“Castle Fine Art”，首次出售他创作的一系列好莱坞和摇滚巨星的版画复制品，开卖短短数小时，就赚进约500万新元。

59岁的Depp和36岁女星前妻Amber Heard（艾梅柏希尔德）互告诽谤，这场官司花了他数百万美元。不过，这笔费用他仅用不到数小时就赚了回来。

Depp昨天上午在他的社媒账号宣布，有他签名的复制画将在英国艺廊网络的“Castle Fine Art”线上贩售。这一系列作品叫做《朋友与英雄》，对象是“他所熟知的，以及那些曾给予他启发的人”。4张人物肖像分别Bob Dylan（鲍勃迪伦）、滚石乐团（Rolling Stones）传奇吉他手Keith Richards（基思理查兹）,以及好莱坞巨星Elizabeth Taylor（伊丽莎白泰勒）与Al Pacino（阿尔帕仙奴）。

一套4张裱框版画要价2万5000新元，单张版画则要价6640新元。艺廊援引强尼戴普的话说：“我的画作围绕着我的生活，但我过去把它们留给自己，这限制了我自己。没有人应该自我设限。”

据报道，因为粉丝疯狂上线，造成网络瘫痪，最后全部780张作品全数售罄。