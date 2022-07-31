MIRROR演唱会重伤舞者父母抵港 完成检疫直奔医院

（香港讯）MIRROR星期四（28日）第4场红馆演唱会发生严重意外，舞台上方一个悬挂的巨型屏幕突然跌下，压伤两名舞蹈员，伤势严重的李启言（阿Mo）目前留医深切治疗部（ICU），颈部第三及第四节脊椎骨折及移位，脊髓受压，四肢不能活动，头及肺亦被压伤，星期五（29日）完成手术后按照既定临床情况分类准则，暂被列为危殆，维生指数稳定。

李启言的父母星期天（31日）从加拿大多伦多飞抵香港，心急如焚地想要见到儿子。根据香港目前的防疫规定，入境者皆必须进行隔离，幸好日前香港医务局已经批准，阿Mo的父母完成检疫程序后，就可以直奔医院探望儿子。

根据《香港01》报道，李启言的父母星期天凌晨下飞机后由航空公司和医护人员护送，搭上7人座轿车离开。

张敬轩陈卓贤聘专家为舞者提供辅导

另外，歌手张敬轩和MIRROR成员陈卓贤（Ian）一同聘请专家顾问团队，为参与这次演出的舞蹈员提供心理辅导及支援，场地由张敬轩借出，希望可以助他们走出阴霾。

张敬轩说︰“这次是关乎整个表演行业的事。参与演出的舞蹈员里面，有好多舞蹈员都是各位MIRROR成员和我的兄弟姐妹，我们在好多个演出里都合作无间，所以互相关心是应该不分彼此的。”

他也说，MIRROR经纪人花姐和金生（ViuTV高层）一直都很关心大家，而Ian和其他MIRROR成员在处理自己情绪的同时，也将伤者和其他舞者的情况摆在首位，“我们大家希望可以尽快安抚并平复各位舞者的情绪，希望广大的乐迷也一样，照顾好自己的情绪之余，多为伤者和舞蹈员打气，给他们多一点支持。”