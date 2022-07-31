张耀栋《速决速战》从客串变男主角

由演技派男星张耀栋挂帅，雷坚钦掌镜的飙车电影《速决速战》（Oversteer），入围第26届韩国富川国际奇幻电影节（Bucheon Film Festival）制作中项目单元！

张耀栋一开始其实是拒绝参演这部电影！他在接受《新明日报》访问时表示：“我当时是推荐另一名演员给他，但导演很希望跟我合作，因为他说‘喜欢我的作品’比较有感觉。”

为什么会拒绝参演这部电影？

“因为我需要演爸爸，而且那个‘孩子’也很大，所以我觉得我演不了。”不过在导演告诉张耀栋这部电影是根据真人真事改编而成的电影，年龄方面可以通过化妆把张耀栋变老，他最终才答应参演。

虽和导演不熟，但被导演的用心感动，张耀栋参演只收了一个友情价。

“当时由于资金和资源有限，雷导演希望我能帮忙，所以我就意思意思收了一个友情价。我看到导演很用心地想（把电影）拍好，而且我的戏份也不多，所以就答应了。”

张耀栋表示：“拍摄结束约半年后，导演跟我说影片其实还没完成，应该是面对很多问题，所以他们就把重点放在赛车部分，以及我和孩子的父子情，后来增加了很多戏份在我身上。”由于导演欠缺资金，张耀栋最后是免费拍戏。

张耀栋很理解新马电影人的困难，所以他认为：“有梦想是好事，但还是需要看着办。”

影片拍完很久，直到上个月，他才获悉《速决速战》已攻入韩国富川国际奇幻电影节。

电影与赛车有关，他本人喜欢赛车吗？

“年轻的时候我常开快车，但现在已经没有了。真正赛车需要特别训练，同时也需要投入很大的资金！”

除了在拍《医生不是神》，耀栋还在忙些什么？

“我刚刚才拍完一部香港电影《枪口下823人质事件》，和《医生不是神》同时拍摄，在马来西亚取景，故事是根据真人真事改编，讲述一群在菲律宾被挟持的香港游客。”

耀栋透露，由于新马开放（边境）了，往返比较方便，但两边飞令他疲于奔命，赶戏期间也被逼减少打羽毛球和健身的时间。