《风水灵灵灵》料年底放映 人气王许瑞奇大银幕当男一

好演员最需要的，就是一个机会！本地新生代男星许瑞奇最近凭热播的《你的世界我们懂》“特需人士”一角火红。许瑞奇自然到位、惹人怜惜的演技，获得观众甚至圈内人一致好评，回响之热烈，或许连瑞奇本人也始料不及。

本地电视圈一直被慨叹“青黄不接”，人气承接，其实来自运气、时机与角色，更多仗赖本身的天分与努力。继黄暄婷凭《过江新娘》艺惊四座，登上“小阿姐”宝座，瑞奇这名在《你的世界我们懂》剧里经常把“很好笑”挂在口中的“郑天才”，也将是本地视坛闪耀的年轻新阿哥。

据最新消息，这名人气小生挂帅的大银幕电影《风水灵灵灵》，预计年底在本地放映。

演绝症患者 与“神婆”朱咪咪演祖孙

由mm2投资、胡鹤译担任监制、任锦添操刀，制作费高达210万的《风水灵灵灵》，故事以一个20岁的学院生阿烈（许瑞奇饰）为主轴。阿烈自小父母双亡，与曾是神婆的失智阿嫲（朱咪咪饰）祖孙两人相依为命。

阿烈被诊断患有脑癌，只能有三个月的生命。就在那个时候，风水软件设计师高山（陈邦鋆饰）因自身属土，招募了属火的阿烈，以及木木（木）、Jin （金） 及Swee（水），试图携手找到隐藏在国家心脏地带的五行龙珠，以扭转各人的命中劫数……。

女星陈欣淇饰演Jin、林咏谊饰演Swee，而Ah Boy叶荣耀则演出木木。

许瑞奇与朱咪咪在《风水灵灵灵》电影中饰演祖孙。 （网络照片）

曾批命“还得靠自己的努力”

瑞奇在《风》演“神婆”的孙，身患绝症，意图借助风水改变自己的命数。他先前接受访问时说，曾去找专人问过事业与贵人，但成事与否，“还是得靠自己的努力。”

以风水为故事主干的国产片，题材很新鲜。《风》有30%至40%的特效镜头，例如：活鱼上岸、天降冰雹，连最大的台风也将登陆，导演任锦添说，片中还要“炸掉半个新加坡”。

其实，《风》早于2019年开拍，但因冠病来袭，电影院经历关闭之后，影片迟迟未能放映。

随着新常态生活的来临，《风水灵灵灵》预计将在今年底放映。

“郑天才”吸粉 IG涨粉近7000

除了电视剧，瑞奇因被导演垂青，拍过的电影不少。第一部电影是梁志强操刀的《旺得福梁细妹》，他在片中当“大耳窿”，形象鲜明；之后又在梁导《我们的故事之沉默的年代》担正，他也在《2359猛鬼兵营》中饰演特种部队人员，拍摄时身穿内裤，与三米长的蟒蛇有“肌肤之亲”，让观影者看得心惊胆战，他却一派悠然自得。

记者查知，《风水灵灵灵》是瑞奇的第四部大银幕电影，除了清秀的外形，瑞奇演起戏来毫无包袱，备受业者赞许。

几次因电影采访瑞奇，发现他不善词令，更不懂得“抢镜”。不过，有麝自然香，他在《你的世界我们懂》中的演出俘虏人心，光芒遮不住。

据悉，《你》未播映前，他的IG追随者约5万1000人，如今增加至5万7700人，多了约6700人，粉丝人数不断上涨。平时打扮很时尚的瑞奇最近也成了运动品牌提倡人呢。