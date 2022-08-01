仔仔也沦陷！ 被熟人骗走150万

台湾艺人周渝民（仔仔）与妻子喻虹渊透过熟人购买储蓄型保险，不料熟人却以帮忙缴保费的手段，骗走周渝民夫妇约3447万新台币（约150万新元）。

据台湾媒体报道，喻虹渊在2018年间，向冯姓女友人买了储蓄险，由仔仔出面与冯女签署合约。双方约定保险费共分6期缴纳，每期约684万新台币（约31万新元），签约时设定由喻虹渊的账户自动扣款缴纳。在缴纳首期保费后，冯女向喻虹渊谎称，因转帐数目过大，可能会引起国税局查税，还会被金管会误认为是洗钱，说服喻虹渊改以现金缴费。

喻虹渊信以为真，分别在2019年5月、6月间，分2次在银行门口把保费交给冯女。2020年4月，冯女先以保险公司通知要提前缴费为由，从喻虹渊手中拿走第3期现金保费。

到了8、9月间，冯女又向喻女诓称，在缴交第4期保费之前，如果预缴第5、6期保费，可获预缴优惠约347万新台币（约15万新元），且预缴的保费会在保险到期时退还。喻虹渊相信了冯女的说法，又分别在2020年9月，将5、6期的现金交给冯女，但冯女拿了钱全都挪为己用。

2021年间，喻虹渊接到保险公司的催缴通知，觉得奇怪，还询问冯女发生了什么事。当时冯女谎称是保险公司的系统帐务出了问题，她会帮忙处理，喻女又相信她，再将尚未缴纳的第4期保费交给冯女。

后来，喻虹渊还是陆续收到催缴通知，她直接询问保险公司后冯女的所作所为才东窗事发。喻虹渊之后报警处理。台北地检署调查后认为冯女涉犯《刑法》诈欺取财罪，依法起诉。据悉，受害的并不只有周渝民夫妇。

对此，仔仔经纪公司则低调回应：“我们一切交给律师、司法全权处理，感谢媒体的关心。”

41岁的周渝民与小6岁的喻虹渊因合作台剧《痞子英雄》相识，2015年宣布结婚，隔年生下1女。2019年传出他们砸下1.9亿新台币（约870万新元）在台北市大安区买豪宅，夫妻俩对私生活一向相当低调。