“口福”萌商机 两女星赚“吃”

本地两女星赚“吃”，宋怡霏从“喂人奶”萌生商机，研发为妈妈“进补”的饼干，阿姐向云携手潘玲玲，研发椰奶南洋风味中秋月饼！

除了拍戏，经营副业，民以食为天，“入口”生意总是最有赚头，这年头，食得好滋味、也更注重养生，口福与健康两不误。

《新明日报》记者访问两女星——宋怡霏与向云，她们不约而同在研发食品，且看！

宋怡霏 烘制“催奶”饼干

宋怡霏接受《新明日报》访问就透露，研发饼干，只因奶水供应量不足。

“生产之后去健身减重，谁知一减下去，奶水变少，当时小女儿才四五个月，需要母亲哺乳喂人奶，人奶不够怎么办？我很苦恼，立即改变减重方式，努力喝汤、增加奶水……”

怡霏后来跟一名擅于烘焙的朋友谈起母乳问题，不约而同萌生一个念头，若有饼干可以滋补甚至“催奶”，对缺乏营养导致奶水不足的母亲，绝对是个佳音，两人因此动念烘焙滋补饼干，前后花费半年至九个月，也让周遭身为妈妈的朋友尝试，效果似乎管用，于是上线推出，除了滋补型饼干，也烘焙美味茶点饼干。

研发食品，育有两名爱女的怡霏，以爱女名字“OLE & ELO”为研发的饼干命名。

怡霏身高168公分，一度重57公斤，如今减重有术，才51.7公斤，她勤于健身，一周四次，还做皮拉提，饮食均衡，“比如晚上若与朋友有聚餐，中午就吃得清淡些，像鱼汤等，自己控制饮食。”

问起演艺动向，怡霏将接拍5频道英语剧，详情稍后透露。

向云 健康达人 推出少糖椰奶月饼

阿姐女星向云考取合格营养食疗文凭之后，将再念花精疗法课程，她喜欢通过学习充实自己，活到老学到老，一刻也不懈怠。注重健康的她，为了来临的中秋节，与好友潘玲玲、名厨曹勇师傅，共同研发少糖椰奶南洋风味中秋月饼，限量上线。

她告诉记者，“少糖是必要的，不过我比较传统，加入椰丝班兰口味之后，会不会不像月饼？但试过的人都说好吃……”除此之外，也有五仁果子、双黄白莲蓉，限量推出800盒，包装像珠宝盒，非常精美。

新剧再演绎精神疾病患者

问起动向，向云也正投入长寿剧《医生不是神》演出，在《医》一剧再次演绎思觉失调人士。

前前后后，向云已演绎六次与精神疾病有关的角色，她感叹：“外人只见到有精神疾病者病发时的模样，因误解而恐惧，甚至避之则吉，其实这类病患内心非常孤单、无助，需要更多谅解、更多关心，我觉得自己有义务去把角色做好，从而让更多人认识这类病患者的内心世界。”

在《医》中，向云饰演“思觉失调”的母亲，“儿子”是“才华”冠军张哲通，问起合作印象，向云赞哲通“很乖、很有大将风度”。

张哲通最近才入围“全球百大帅哥”，她怎么说？

“哈哈，我好骄傲啊！”向云认同哲通站出来确实出众，除了高度，摄影师也赞他是“零死角”，“走在人群中，很容易一眼就看到他。”