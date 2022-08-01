被控性骚扰店员 “麻吉弟弟”道歉自揭8天没睡精神崩溃

32岁的台湾男星周立铭是黄立成、黄立行的表弟，13岁加入嘻哈团体“Machi”出道，也常被称作“麻吉弟弟”。他最近被网友爆料，精神恍惚地闯入一间假发店讨水喝，甚至尾随该网友想要伸手环抱她。

有网友贴出监视器画面，称7月15日下午1时，疑似公众人物的男子精神恍惚地走进她的店里跟她要水喝，“当我走进休息室拿水时，他却跟着我走进来，对我有肢体上的接触，试图想侵犯我……所幸我挡了下来安抚他的情绪让他坐在客座位区……”据悉，女网友已向警方报案。

“麻吉弟弟”周立铭伸手疑似想要环抱女店员。（图/互联网）

女网友贴出监视器画面。（图/互联网）

视频在网络上引起热议，不少网民指出男子神似“麻吉弟弟”周立铭。周立铭星期日（7月30日）坦承自己就是视频中的男子，强调他并没有侵犯的意图，“对于造成店家的困扰，真的感到非常抱歉。”

周立铭星期一（8月1日）二度认错道歉，表示自己内心长期处在高压状态，8天没睡觉，精神崩溃，最后还是妻子从救护车上把他接回家。情绪稳定后家人带他去看医生，诊断出躁症（狂躁）。至于当天发生的事，他也只剩下片段性记忆，“看到视频之后也被我自己的举止吓到，对于我的行为造成她的恐慌，我感到非常非常抱歉。同时也很谢谢在我精神不稳定，求助的时候店员小姐愿意给我水喝。”

声明中他提及，因在美国的家人进医院状况严重，而他的电脑资料被骇，投资帐户也被骇，损失大量积蓄，一时之间跌到谷底，精神崩溃。