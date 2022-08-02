首次来新会粉丝 黄寅烨拒分享咖椰吐司

因韩剧《女神降临》人气暴涨的黄寅烨，首次来新办粉丝见面会，品尝咖椰吐司大赞“很好吃”，更不要与粉丝分享。

黄寅烨上周六（7月30日）在首都剧院办粉丝见面会，他是本地疫情措施放缓后，首位来新办粉丝见面会的韩星。众多粉丝迫不及待要见到欧巴，傍晚6时才开始的粉丝会，下午3时，首都剧院门口已经排起长龙，粉丝纷纷抢购周边商品，并在入口的留言板写下想问黄寅烨的问题，以及要对他说的话。4时左右，留言板已经被韩语和英语的爱意和祝福填得满满。

黄寅烨身着黄色毛衣闪亮登场。（IMC Live Global提供）

激动的粉丝进场后，每一次剧院有响声，粉丝都以为是黄寅烨要出场，发出此起彼伏的欢呼声。终于，黄寅烨身着黄色毛衣闪亮登场，带来《女神降临》的插曲《从今天开始》（It Starts Today），迷人的声线让粉丝尖叫连连。

主办方为首次来新的黄寅烨准备了咖椰吐司，他尝了一口，大赞“很好吃”，主持人问他要不要把剩下的一半吐司分给粉丝，他说“不”，还深怕吐司被抢，立即转身把它吃完。

《为何是吴秀才》升男一

黄寅烨以模特儿身份出道，后来活跃于网剧，以古装剧《朝鲜浪漫喜剧：绿豆传》作为进入影视圈的第一部作品。之后他出演校园剧《重返18岁》，再以韩剧《女神降临》人气高涨。透过Netflix原创韩剧《魔幻之音》，他将演艺触角延伸到亚洲以外。今年6月开播的《为何是吴秀才》，他晋升男一，剧集一开播，收视就节节攀升。

黄寅烨说：“大家给我的留言和反馈，我都收到了，会认真参考大家的意见，选择以后的剧本和角色。至于新戏的情况，要暂时保密。”

全场粉丝起身一起跳舞

黄寅烨和粉丝一起回忆演过的角色，也重现在《女神降临》的名场面，就是他在家中穿着豹纹内裤，随着歌曲“Okey Dokey”起舞。欧巴当然没有穿着豹纹内裤登场，但跳了一小段“Okey Dokey”舞蹈，一脸的难为情，非常可爱。见欧巴这么害羞，全场粉丝立即起身一起跳，让黄寅烨惊喜又感动。

游戏环节，跟粉丝玩韩国传统游戏“打纸牌”时，黄寅烨想“放水”让粉丝胜出，但他太厉害，粉丝则是头一次玩，最终是黄寅烨赢了，不过他还是送上礼物，不让粉丝失望。另一个游戏是双方试图用手掌把对方推倒，女粉害羞得不敢直视偶像，黄寅烨跟她说：“你要看着我呀！”这次他认真“放水”，只用单脚，粉丝顺利胜出。

黄寅烨与粉丝开心互动，送上拍立得签名照、现场制作的韩式手工扇，还跟全场一起合唱生日歌送给即将过生日的粉丝，他跟全场约800名粉丝说：“新加坡非常美丽，你们也是。”

活动结束前，黄寅烨和大家一起拍摄合照，全场举起提前准备好的惊喜手幅，大合照定格留下这一夜美好的回忆。