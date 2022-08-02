沈腾、海清百花奖“零票”上热搜

（武汉讯）第36届大众电影百花奖上周六（7月30日）晚在中国武汉揭晓。以抗美援朝战争为背景创作的《长津湖》，赢得最佳影片奖，《长》以57.75亿人民币（逾10亿7900万新元）在中国影史票房登顶封王。

易烊千玺四提名全落空

当晚入围演员邓家佳、黄建新、侯勇、齐溪、吴京、袁泉、张译等电影人相继踏上红毯，其中吴京牵着4岁的次子吴虑，吴虑面对镜头并没有胆怯，反而蹦蹦跳跳地跟记者打招呼，成为场上亮点。

易烊千玺今年以《长津湖》《送你一朵小红花》《中国医生》《奇迹笨小孩》四片同时提名百花奖男主角与男配角奖，他近日身陷特权风波，不知是否要避风头，当晚并未现身。

演技派男星张译凭《悬崖之上》摘影帝，女星袁泉凭《中国医生》摘影后。侯勇凭《守岛人》赢得最佳男配角，以64票大胜易烊千玺的2票；最佳女配角则由《我的姐姐》朱媛媛74票压倒性胜出。最佳新人颁给《奇迹笨小孩》8岁小童星陈哈琳。

沈腾《独行月球》热映

百花奖是由101名观众评委用现场投票的方式，决定9个奖项归属。评委平均年龄36.5岁，来自全国各地、各行各业。颁奖典礼之后，冲上热搜的是沈腾、海清在评选中获得0票，让不少观众高呼心疼。

沈腾主演的电影《独行月球》正在中国热映，三天票房就突破10亿人民币，总场次方面多日打破影史纪录，沈腾的表演获得了大众认可。海清主演的电影《隐入尘烟》是2022年至今为止豆瓣评分最高的影片，她本人大胆突破的“毁容式”表演获得诸多好评，观众觉得两人再怎么样也不至于是“0”票。

中国媒体采访评委之一的王瑛揭秘评审过程。王瑛强调：“一切程序公开、公正、透明，我们对得起自己专业的良知。出现零分或者极低票的，恰好说明我们没有拉票、配票、搞协调。”

王瑛分析沈腾在《我和我的父辈》饰邢一浩，并没有突破他以往的演技，评委可能并没有获得“眼前一亮”的感觉。海清在《我和我的父辈》饰演的角色，戏份太少，表演的时长太短，因此未能获得评委们的青睐。“票数低并不代表否定，他们都是很好的演员，只不过评委更加关注的是在获评的电影中，他们的表现如何。”