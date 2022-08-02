【送礼】动力火车新加坡演唱会 送早报读者10对门票

（本地讯）继2018年“跟动力合唱”演唱会，时隔4年，动力火车带着全新巡回“都是因为爱”于8月20日在新加坡室内体育馆开唱。

“都是因为爱”今年底在台北、高雄的演出已开始预售门票。新加坡是演唱会的第二站。新加坡站除了有超过30首好歌的听觉飨宴，观众也可期待看到动力火车精心准备的“Singapore Special”，以及动力火车与师妹文慧如同台飙歌。文慧如将首次在新加坡演唱新专辑主打歌《还原》。

从《无情的情书》到近期的《我很好骗》，动力火车经典歌曲无数，首首都成了全民最爱的K歌曲目，力邀大家到时在室内体育馆一起大合唱。

主办单位准备10对（每张价值128元）的演唱会门票送给10位幸运的早报注册用户。《联合早报》、zaobao.sg、电台UFM100.3和《优1周》是演唱会的指定宣传媒体。

上网bit.ly/powerstation22，点击“报名参加”，登录mySPH并回答相关问题，就有机会获赠演唱会门票。活动截止日期是8月8日（星期一）晚上11时59分，10位幸运读者将于8月10日（星期三）收到电邮通知。

动力火车“都是因为爱”世界巡回演唱会新加坡站

日期、时间：8月20日（星期六），晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$208、$178、$158、$128、$98

主办单位：华研国际音乐、长信传媒