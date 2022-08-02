Mirror香港演唱会 爆特效机关“边排边试”

（香港讯）Mirror演唱会7月28日晚上发生严重事故，主办单位大国文化及MakerVille宣布取消剩下的8场演出及网上直播，由于原定的12场只举办4场，加上第4场因为意外而中断，未计算受伤舞蹈员赔偿金，主办单位预料将赔偿上亿元港币（约1760万新元）。

港媒报道，一名参与4场演出的工作人员透露，此次演唱会监制并非Mirror经纪人花姐，而是资深演唱会监制林浩源（Fran9），但从彩排开始就状况不断。特效机关等到彩排当天才让表演者“边排边试”，好几次Mirror成员还没走到定点，舞台就开始下降，让花姐连说好几次：“为什么艺人没走到就降？跌死他们怎么办？”

据悉，彩排时已经出现3名伤员，第一名受伤的舞者是在彩排时，因舞台机关出错而掉入两公尺深洞，连监制都没有发现；乐队的吉他手、鼓手也因升降台只降了一半，一个撞伤，一个擦伤。

事故发生后，Mirror 12子至今仍然“封口”，倒是有23名舞蹈员7月31日发声强调：“Mirror 12子与我们均卖力演出，此刻与我们一起共渡难关，请勿将责任归咎于该演唱会任何一位表演者。”

舞蹈员李启言（阿Mo）接受两次手术修补颈椎骨骼后，情况仍然危殆，却传出有人借阿Mo和他女友So Ching（苏芷晴）的名义筹募医药费。苏芷晴粉丝俱乐部和23名舞者都发声明，澄清没有任何一名舞者替受伤舞者发起募资活动，要大家小心诈骗。