WTO姐妹会：外国人 毛骨悚然撞鬼经验

可在YouTube（《WTO姐妹会》官方频道）观看

每年农历七月，不少网络或电视节目都推出特别篇，台湾节目《WTO姐妹会》在今年七月鬼门关打开当天（阳历7月29日），找艺人和名人、住在台湾的外国人谈自身的诡异经历。

乌克兰的美女贝娜，竟住在鬼屋，而印度尼西亚的甜美Grace与家人度假时，亲眼见鬼等，每个人都有不同的经历，颇吓人的。贝娜透露乌克兰住家以前是坟场，父母吵架后，母亲会带着她到外头散步消气，有一次，气消的母亲带她回到家，门一开，她看见暗黑的房子里站着一个“男人”，当母亲把灯打开后，“男人”却消失。她说哥哥也曾透露有时独自在家，却听到有人在说话，贝娜说，自己超怕一个人在家。

泰国鬼故事特别多

Grace分享她有一年与家人到泰国的别墅度假，她与弟弟住同一间房，半夜先听到屋外有“人”踩过干树叶的声音，接着平时很少笑的弟弟，突然看着她并微笑地问：“你还没睡觉吗？”让她起了鸡皮疙瘩，盖上被子拼命祈祷。她第二天起床后问弟弟昨晚为什么这样问她，弟弟否认有这件事，结果她更是吓到半死。

来自美国的凯蒂则讲了她与五个朋友到清迈的旅游经历，六人下榻的大房间外半夜传来重重的脚步声，她以为只有自己听到，第二天才惊觉大家都听到了，顿时毛骨悚然，忍不住问了导游，才知道原来大家都没有遵守当地的习俗——在房门口摆放鞋子时得朝外。

大家都知道泰国鬼片拍得好，难道泰国的鬼特别多，不然为何上节目的印尼人、美国人的鬼经历都与泰国有关？泰国嘉宾小惠则为泰国平反，分享自己与同事到马来西亚旅游遇鬼的经历，她被掐颈，同事感觉自己被推进浴缸，她后来才知道该酒店曾发生女子被奸杀的惨案。

泰国的小惠说自己在马来西亚酒店时，曾被鬼掐颈。（互联网）

自称敏感体质的台湾著名造型师与主持人李明川，谈到他在香港的见鬼经历，十分惊悚。巴西人Kevin（凯文）描述他某次在巴西偏乡当义工，总感觉背部重甸甸的，很不舒服，他在节目中也揭开惊人的缘由。

巴西人Kevin在偏乡当义工时，曾有背部重甸甸的奇遇。（互联网）

来自全球的嘉宾在40多分钟的节目中绘声会影，让观众看得不寒而栗。不少网民留言提出自己的看法，网民Han Leslie写道：“在这个好兄弟的月份，让我们重新思考生命，学习尊重、感恩。七月灵异特辑每年必备，恐怖喔，期待第二弹。”网民萧说：“我很怕鬼，但是我又期待有鬼，因为有鬼就代表死亡不是终点或许有来生。”网民天地则说：“很多经历都是疑神疑鬼，然后自己脑补的。有些灵异事件可以用科学来解释......想想古代人看得到病毒吗？他们也把一些病兆当成鬼神造成的？”

一窥文化冲击、异国风俗

《WTO姐妹会》是台湾八大综合台制作的访谈性节目，自2009年3月2日起播出至今。每集除了邀请艺人及专家当来宾，固定成员皆为来自于世界各国且长期定居台湾的外籍人士，故借世界贸易组织英文缩写“WTO”作为节目名称。开播时成员多为外籍女配偶，故称“姐妹会”，现在也常邀请男性外籍人士上节目。每集有不同主题，观众可一窥世界各地文化差异、文化冲击、异国风俗等。

节目开播初期由于美人主持，后来换胡瓜、文史工作者谢哲青和高伊玲等主持，2019年5月13日起，由莎莎与郭彦均一起主持至今。

郭彦均（左）、莎莎主持节目“阴森”开场。（互联网）

农历七月这集的特别节目，录制时发生一些“背后”故事，另外剪辑出8分钟的《幕后花絮》，揭开这些“秘密”，有兴趣的读者也可以继续追踪。

这就是街舞5 Street Dance of China 5

e乐（新电信Ch11/501）随选

（互联网）

《这！就是街舞》再次强势回归，第五季常驻舞蹈导师的全新组合，包括王一博、韩庚、李承铉、刘雨昕，都是非常优秀的舞者及队长。节目将会有哪些街舞大神带来热血炸裂的舞台？内容不断带来惊喜，让我们共同期待街舞引燃这个夏天。

梦华录（首播）A Dream of Splendor

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.10

讲述赵盼儿（刘亦菲饰）、宋引章（林允饰）与孙三娘（柳岩饰）历经艰辛到东京，三人一起将小茶坊发展为京城最大的酒楼。皇城司探事司指挥使顾千帆（陈晓饰）文武双全，他是京城出名的“活阎罗”，为国为民背负重任。顾千帆与赵盼儿初相识时互看不顺眼，一次次的历险之后，两人渐渐互生情愫。

权听你说

8频道 晚上8.00

本集主持人胃口大开，权怡凤点菜，杨志龙亲自下厨煮龙虾泡饭，他是为了姐弟情谊，或是想请凤姐高抬贵手？演艺圈中段班的Ben等不到事业高潮，是因为欠缺规划或努力不足？

金融业实录S2:01 Industry S201: Daddy

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

（互联网）

描写一群年轻的大学毕业生，为了争取伦敦顶尖投资银行内为数不多的永久职缺而互相竞争。就在大家沉浸在被交易与利润、性、毒品和自我意识所定义的公司文化之时，同事、朋友、爱人与敌人之间的界线也随即变得模糊。