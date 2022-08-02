拍《救命卡特》一打百 周元：天天如上战场

韩国演员周元在动作电影《救命卡特》（Carter）打个不停，最高纪录一人打100人，他形容：“每天到片场就像上战场。”

周元主演的Netflix原创韩国电影《救命卡特》（Carter）星期五（8月5日）在Netflix播出，在公开的预告片中可以看见接连不断的劲爆场面，包括飞车、枪战、跳下高楼、火车上搏斗、悬挂直升机打斗、高空对打、赤身肉搏等，看得眼花撩乱，肾上腺素飙升。

《救命卡特》以病毒肆虐的朝鲜半岛为背景，特工卡特（周元饰）一天醒来，对自己的过去没有任何记忆，但他耳中被植入通话器，嘴里还装有一颗炸弹，有一个陌生女子在他耳中下达命令，并警告他若不服从，口中的炸弹就会被引爆。卡特的任务是救出一个被视为“人体疫苗”的女孩，把她带到朝鲜进行疫苗开发，但卡特一路上不断被人追击，包括美国中央情报局要员和朝鲜军人，惊险连连。

《救命卡特》的导演郑秉吉有“动作戏大师”美称，2017年以第一视角拍摄动作片《恶女》，华丽的动作戏和独特的拍摄角度惊艳四座。这次周元交到郑秉吉导演手中，不仅展现精彩的动作戏，耳目一新的形象更是让人差点认不出。

周元和导演郑秉吉星期二（8月2日）早上在韩国出席记者会，并同时在线上向各地媒体直播。周元谈到这次的拍摄感受时说：“每天到片场就像上战场，心想，我今天又要对付几个人？电影时长两小时，几乎从头到尾都有动作场面，我每天都有动作戏，要熟背动作，还要顾及拍摄角度，每天都很紧张。虽然我之前在一些韩剧也有动作戏，但这次是全面升级，有很多one take。”

有记者问他是否算过总共打了几个人？他笑说：“有一场有100人，所有场面加起来有几百人吧！打了很多人，杀了很多人，我活过来了。”

高危戏拒用替身

在这么多动作场面中，周元最难忘开场时在澡堂跟一群黑帮对打，因为他只穿着一条内裤。还有一场电单车追逐战，他说：“很多沙尘，太阳非常炽热，拍得很辛苦。”

周元最难忘开场时在澡堂跟一群黑帮对打的戏。（Netflix提供）

虽然拍摄惊险又辛苦，但周元几乎所有动作场面都坚持亲自上阵。郑秉吉透露，有一场用绳索从一栋高楼滑到另一栋高楼的戏，他提议用替身，但周元拒绝。周元的敬业态度让郑秉吉大赞：“他是我遇过的男演员当中，动作戏最棒的。”

周元则谦虚地说，动作团队也非常辛苦，不断向他示范每一个动作，拍摄前也跟他彩排多次，确保安全。“我要向我们的动作团队致敬，这是献给他们的电影。”

周元在片中有许多惊险动作戏，他坚持亲自上阵。（Netflix提供）

刚烈外形不像“周元”

周元微笑时露出一对酒窝，给人亲切又有点羞涩的感觉，郑秉吉为何会想到找周元拍动作片？郑秉吉说：“他的眼神中有一股悲伤，我觉得很适合卡特这个角色。”

为了这次的角色，周元接受了四个月的体能训练，练出强壮体格，也剃了个平头，展现刚烈的外形。周元笑说：“我拍过这么多戏，这次头发最少。”

郑秉吉透露，第一个预告公开后，有娱乐公司代表传短信问他，这是新演员吗？可见周元的改头换面非常成功。周元自己也说：“我把周元去掉，完全投入到卡特中，拍完后花了好些时间抽离。”

郑秉吉除了眼光独到，也不断挑战自己，这次有许多动作场面让人赞叹，拍摄时则是困难重重。他指出最大的挑战是跳伞和直升机这两场戏，跳伞只有30秒的时间拍摄自由降落，要快又准，直升机的戏则花了10天拍摄，还特地造了一架直升机。

《救命卡特》（Carter）8月5日在Netflix播出。（Netflix提供）

郑秉吉说：“大家看过很多精彩的动作片，而《救命卡特》是全新的动作片，我有信心地告诉大家，韩国动作电影也能得到全球观众的喜爱。”