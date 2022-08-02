MIRROR队长首发文 盼外界为伤者集气

演唱会事故发生多日，MIRROR队长星期一（8月1日）首发声，表示不用担心他们。

MIRROR红馆12场演唱会至第4场发生意外，悬挂在半空的其中一面重达600公斤的电视屏幕突然坠下，击中正在台上表演的两名舞蹈员，其中舞蹈员李启言（阿Mo）伤势最严重，进行过两次手术后情况仍不见好转，目前仍在加护病房留意观察。

事故发生后，港媒指MIRROR或收到禁声令，12子皆未就此事公开发声，直到1日下午4时许队长Lokman打破沉默，在个人IG贴出黑图，留言：“我们会互相照顾，大家不用担心我们。这一刻，希望大家集气，祝愿阿Mo、阿峰，Zisac（另一受伤舞蹈员）早日康复。很感谢那么多人正在帮我们，公司上上下下、娱乐圈前辈同伴、熟悉的不熟悉的，都尽他们的努力，都同我们一起。我们自己都会看住自已，不用担心。”

他也呼吁大家给伤者的家人时间及空间。

此外，传副队长AK、邱士缙、姜涛及Anson Lo也在IG限时动态转发Lokman的贴文。

另一方面，MIRROR成员有多个粉丝TG群组星期天晚上（31日）重开留言，Edan对粉丝的关心以一个大心形回应。

传卢瀚霆探望伤者阿Mo 罗家英爆吕爵安很害怕

事故发生时卢瀚霆（Anson Lo）与吕爵安正在台上表演，传卢瀚霆曾前往探望阿Mo，而吕爵安（Edan）则被罗家英爆很害怕和失落。

根据香港媒体报道，因曾拍ViuTV节目和拍Edan的MV成为好友的资深艺人罗家英，1日接受香港媒体提及Edan状况，表示近日两人以简讯沟通，而罗家英说Edan告诉他心情感到害怕和失落，“虽然我们用文字交流，但感觉到他不开心，心情当然有影响”。

罗家英表示原本是和“阿姐”汪明荃去看首场演唱会，但因工作而错过了，Edan特别再安排他看第6场，可惜都未到就发生了意外。

他认为做演员要经过好多风浪，这次事件，就当作警惕和经验，“不要自以为年轻就冲动、兴奋去做危险的事，要累积很多经验，要小心，做不到的事不能勉强，要为自己安全着想”。

罗家英称这次意外好震撼，希望受伤舞蹈员阿Mo得到良好的治疗，令伤势减到最轻。

