被指参加逃犯110万元豪华生日宴 伊能静速撇清：不认识

（综合讯）伊能静星期天晚上（7月31日）被微博网友贴出她出席华人富豪Andy在美国举办豪华生日宴会的美照，有传整场生日派对耗费80万美元（约110万新元），光餐食费就花了14万美元（约19万新元）。

生日派对会场可看到一望无际的大海，还有落日夕阳的辉映，十分气派豪华。但随即有眼尖的网友认出该富豪本名夏竹林，曾涉嫌用虚拟币诈骗3.8亿人民币（约7733万新元），上过社会新闻，传潜逃隐匿海外。

称慈善捐款名义受邀 未收任何酬金

对于此事，伊能静工作室星期一晚上（8月1日）发声明表示：“友人的女儿以‘华人慈善捐款活动’的名义向伊能静女士发出活动邀请。

洛杉机时间7月30日下午伊能静女士出席该活动。我方工作人员在沟通该活动流程时，得到明确资讯：该慈善活动全程有电视台及社交媒体直播，参与出席的有多位名人。

此次活动伊能静女士也并未收取任何酬金。抵达现场后，确实有捐款环节且全程有直播。

在活动过程中主办方介绍到当天也是捐款人生日，因此伊能静女士受邀上台讲话并互动。现场除与友人的女儿相识外，伊能静女士与其他人员均不认识。”

看到相关报道后，她的工作人员已联系主办方了解详情。有网友也挺她说“单纯出席一个活动，无论寿星是不是诈骗犯，都与她无关”。

富豪在朋友圈发言：三亚 上海拥86店铺

对此，该富豪Andy在朋友圈表示：“我很自豪的告诉所有人，我为我从商10年深感骄傲，捐款500万人民币（约101万新元），纳税6000多万人民币（约1221万新元），提供1000多人就业，为家乡修路、安装路灯、资助癌症患者、学生等等，有些人一天赚不了100块人民币（约20新元）还每天操亿万富豪的心，我能说啥呢？说啥不重要，重要的是自己和家人过的好。”

他还表示“自己在三亚、上海有86间店铺，这辈子不用工作、躺平收租就可以，朋友圈从不发这些，今天就气死你们”。