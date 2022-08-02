娱乐吃瓜：才刚爆红就要入伍 有人欢喜有人愁

韩国男性一般的入伍年龄为18至28岁，尽管现在的服役时间相对缩短了许多，但暂时停止演艺活动对明星而言无疑仍是致命的打击。

吊诡的是，韩国演艺圈不乏蛰伏多年终于碰上人生代表作的男星。他们往往在攀上事业巅峰之际，却突然要去当兵，让很多粉丝和观众为这些演员的星途叫屈。有哪些韩星际遇相同，一起随zaobao.sg来看看！

姜泰伍──粉丝号召600志愿军代替当兵

姜泰伍在《非常律师禹英禑》中是律师事务所中受欢迎的暖男，总是默默照顾女主角。（图/Naver）

28岁的姜泰伍（Kang Tae-oh）最近凭借热播韩剧《非常律师禹英禑》声势暴涨，从剧中律师事务所的人气男，晋升成全民暖男代表。

随着剧集的热度持续发酵，姜泰伍的社媒IG突破百万粉丝，还因一组看似普通的照片而成为全网讨论的话题。他所属的经纪公司近日晒出一组姜泰伍站在花海中的照片。尽管他只是身着白色T恤及黑色长裤，却依旧可以看出若隐若现的胸肌及二头肌。粉丝将照片放大，结果意外发现照片中姜泰伍的胸口处竟被打上“柔焦”滤镜，这个发现立即引发爆笑，让网民一愣：“公司是不是过度保护了？”

或许是察觉到粉丝们的“失落”，姜泰伍隔天便在个人IG上贴出同一组“零修图”版本的照片，实现粉丝的“心愿”。看似普通的照片竟成为全网讨论的话题，高人气不容小觑。

经纪公司贴出的照片（左）被眼尖粉丝发现“修图”，姜泰伍隔天宠粉晒出“零修图”版本。（图/IG）

因韩国服役时间平均为600天，最近就有网民在论坛发帖说要号召600名“志愿军”，希望可以轮流代替姜泰伍当兵。这个帖子立即在网络上引起热议，不少入戏的观众纷纷留言“看完第7集我就觉得要帮他了”“我也要参与，这样他就能拍第二季了”。尽管只是粉丝的玩笑话，但仍看出大家都对他刚迎来事业巅峰就要面临近2年的空白期而感到不舍。

虽然经纪公司已经对外称他最快可能在8、9月入伍，但凭借“禹英禑”效应，姜泰伍还是收到了许多电影、电视剧、综艺节目、电台节目、广告、海外宣传等邀约。这是姜泰伍在2013年以网络剧《放学后福不福》出道以来，时隔近10年才真正走红。至于入伍前还会有什么计划，或许在《非》结束后，举手想替他当兵的“志愿军”们就会有个答案了。

朴栖含──大结局当天入伍 人气不降反升

朴栖含凭借网络剧《语义错误》爆红。（图/互联网）

在军中见证自己人气的攀升，这样的际遇非常罕见。

韩国BL（BL即boy's love，男同性恋意思 ）网络剧《语义错误》（Semantic Error）今年头取得始料未及的成功，在当地串流平台Watcha上蝉联3个多月的冠军，被封为年度黑马BL剧，甚至还推出了电影版。剧中两个主演的人气随着剧集的卓越成绩水涨船高，合体拍摄的杂志创下杂志社成立27年来空前的销量。

朴栖含（右）与朴宰灿双双人气飙升，朴栖含入伍后朴宰灿还带着他的人形立牌一起做宣传。（图/IG）

庆幸的是，本来没有经纪约的朴栖含在入伍前的那周与新经纪公司签约，加入JYP娱乐相关的演员公司NPIO娱乐。这无疑对一度想要放弃演艺事业的他而言是一剂强心针。朴栖含受访时曾坦言，去年9月退出待了6年的男团KNK后，他有过隐退的念头。《语义错误》剧组前后对他提出4次的演出邀约，本来已经婉拒的他突然萌生“可以试一试吗”的想法，才答应出演，而当时距离拍摄只剩下一个星期的准备时间。

或许是因大环境的转变，朴栖含入伍后的人气并没有“断崖式”减少。反观，随时都可以点击播放的串流平台让《语义错误》的人气持续增长。即时朴栖含在军中，粉丝依旧罕见地扩张，甚至广告界的邀约也不断涌入。互联网环境的普及也体现在粉丝的行为上。韩国知名论坛上几乎每天都找得到朴栖含相关的热门帖子。

值得一提的是，朴栖含在军中还得了奖。他与《语义错误》的另一个主演朴宰灿（Park Jae-chan）双双凭借该剧获得韩国首届青龙电视剧大赏的人气奖，奖项由网友投票选出，足以见证他们非同凡响的人气。

宋仲基──打破魔咒的男神

宋仲基退伍后人气依旧。（图/IG）

宋仲基退役后非但人气不跌，反而更上一层楼。

自2008年出道以来，宋仲基参演的作品都不缺知名度及口碑，《霜花店》《树大根深》《成均馆绯闻》等都是成绩不俗的作品。但他真正担纲主角的《善良的男人》及电影《狼少年：不朽的爱》，才是让他人气攀升的主要原因。《善》中饰演的姜马陆赚走观众的泪水，《狼》在韩国票房报捷，打破《建筑学概论》的纯爱片最高票房纪录。同时，他还参与人气综艺《Running Man》收获不少人气。因此，当宋仲基2013年8月选择放下如日中天的事业入伍服役时，不少粉丝都替他感到可惜。

宋仲基2012年的作品《善良的男人》（左）及电影《狼少年：不朽的爱》。（图/互联网）

2015年5月，宋仲基退伍，结束了21个月的军队生活。在不少观众猜测他是否能重返巅峰时，他凭《太阳的后裔》亮眼复出，不仅创下高收视及讨论度，他更被封为“国民老公”，再攀演艺事业高峰。《阿斯达年代记》《黑道律師文森佐》《胜利号》等后来的作品更能看出他想要尝试不同角色的野心。

智铉寓──经军队空白期、与刘寅娜分手 人气重挫

相较入伍前，智铉寓退役后星光黯淡。（图/互联网）

当红男星去当兵，人气未必下滑。但韩国男星对当兵的恐惧其实不无道理，入伍前事业辉煌，退役后却星光黯淡的例子不在少数，智铉寓（常译为池贤宇，Ji Hyun Woo）就是其中之一。

2004年以乐团成员身份出道的智铉寓，是在瞒着团员的情况下，参加了KBS演员招募的考试，才从此踏上了演员的道路。转换跑道后，他所饰演的角色一直不温不火，一直到2012年tvN电视台的《仁显王后的男人》，才真正让他初尝走红的滋味，人气直线上升。剧中，智铉寓与刘寅娜（Yoo In-na）的合作CP感十足，再加上当时还算新鲜的双向穿越题材，让《仁》即使在有线电视台播放，也收获了极高的人气与口碑。

智铉寓（左）与刘寅娜因《仁显皇后的男人》假戏真做，交往2年。（图/互联网）

最令观众津津乐道的是，这段跨越时空的爱恋甚至延烧到剧外。智铉寓在电视剧的庆功宴上公开向刘寅娜表白，女方之后在广播节目上坦承恋情，不少剧迷都对他们的假戏真做乐见其成。公开恋情后，智铉寓的入伍时间更成为外界关注的重点，甚至传出他因为女友而推迟兵役的谣言。经纪公司随后出面澄清，智铉寓在拍摄《仁》时坠马受伤，需要时间接受治疗才申请了延迟入伍。在举办粉丝见面会后，他于2012年8月入伍服役。

智铉寓在2014年5月退伍，正式结束21个月的军队生活。退役仪式现场有媒体察觉刘寅娜未现身，欲询问荧幕情侣的近况，智铉寓却表示“这个问题很难回答”，让两人分手的传言不胫而走。后来，女方所属的YG娱乐证实两人决定恢复“前后辈”的关系，正式宣布分手消息。

2年的空白期，再加上分手消息，无疑重创了智铉寓的人气。在那之后，智铉寓的戏剧作品都水花不大，没有受到太大的关注。他最近一部作品挑战篇幅较长的周末连续剧《绅士与小姐》，意外取得不错的成绩。但如果要重回《仁》时的人气，恐怕还需要一些机缘。

还有时间再看一眼 且看且珍惜的“1994”

彩蛋！zaobao.sg整理出即将入伍的4位1994年出生的男演员。尽管他们的入伍日期仍旧是个谜，但碍于年龄因素，当兵已经是迫在眉睫的事实，身为观众的我们只能抱着且看且珍惜的心态来期待他们的新作。

金旻奎（左）与宋江。（图/面簿）

因《社内相亲》“眼镜男”而取得高关注度的金旻奎（Kim Min-kyu）曾在采访中提及自己可能再多接1部作品就要入伍了。近日也传出他将出演改编自热门网络漫画的《大新馆Rembrary》，故事讲述世界之神“Rembrary”附身到无名花美男偶像的身体后所展开的奇幻历程，预计明年播出。

有“Netflix儿子”之称的宋江（Song Kang）凭借《喜欢的话请响铃》《Sweet Home》《无法抗拒的他》《气象厅的人们》等作品晋升新一代男神。他之前受访时也曾透露有在思考入伍相关事宜，认为这是一定要履行的事，所以对于空白期的负担感并不大。他目前正在拍摄《Sweet Home 2》，可能待杀青后才会有确切的入伍日期。

朴珍荣（左）和南柱赫。（图/面簿）

最近以《柔美的细胞小将2》融化观众心房，却即将入伍的还有男团GOT7出身的朴珍荣（Park JinYoung）。实际上，偶像出身的他戏龄其实也不小，2012年他便参与了《Dream High 2》的拍摄，后来的《会读心术的那小子》《花样年华-生如夏花》《恶魔法官》都反应不俗。目前有传他将与卢正义（Roh Jeong-eui）搭档，合作改编自漫画的《魔女》，外型超搭的两人让粉丝们都相当期待。

而有传在《二十五，二十一》中有着亮眼表现的南柱赫（Nam Joo-hyuk）最晚将于今年12月31日前入伍。外界原先普遍认为他在告别“白易辰”后就会入伍，但陆续却传出他有望接演新剧《Vigilante》的消息。新剧的男主角化身暗黑英雄“Vigilante”以恶制恶，是南柱赫过往没有挑战过的角色形象。但近期深陷校园霸凌风波的他是否会提前入伍，目前还不得而知。