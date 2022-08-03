陪女友抗癌18年也病倒了 《你把我灌醉》原唱心脏突衰竭送医

台湾歌手黄大炜身体亮红灯，上周四（7月28日）突感心脏不适，入院做心导管检查，女友Vicky虽然自己身患癌症，还是陪在他左右。

57岁的黄大炜凭借一首《你把我灌醉》红遍歌坛，他也是张学良将军弟弟的外孙，备受媒体关注。日前黄大炜因身体原因入院，2日上午做了心脏超音波检查，暂时没有查出问题所在。

黄大炜女友受访时说，黄的血管并没有阻塞，目前无须装支架也无须开刀，并透露他是突发心脏衰竭，肾脏严重水肿，需要进一步调查。

从女友分享的照片来看，黄大炜皮肤暗沉，两只手插满留置针，随时等待各种检查和治疗，但精神还不错。

黄大炜与女友同甘共苦18年。（互联网）

黄大炜与女友交往26年，但没有结婚生子。两人不离不弃，患难见真情。他这些年一直陪伴女友抗癌，治疗费用超过500万新元。

据报道，Vicky于18年前查出胃肿瘤，在黄大炜的陪伴下接受治疗，暂时情况稳定。她保持正面和乐观的心态对抗病魔，不过黄大炜目睹她做化疗非常心痛，曾创作歌曲“When She Screams”鼓励女友，纪念两人这段刻骨铭心的爱情。

被问及为什么不分手，黄大炜曾说在70亿里找到深爱的人，自己非常幸运，20几年前就认识她，遇到对的人，绝不会放她走，甚至说想替她去死。

Vicky曾说，因为身患胃癌，肿瘤靠近淋巴，开刀有极大风险，早已失去生育能力，坦言不想成为黄大炜的拖累。两人的关系早已超越夫妻，并非一纸婚书可以替代。