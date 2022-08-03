林俊良上华语节目 笑话一箩筐

结婚纪念日变结婚“忌”日！Ah Boy林俊良烂华语上节目闹出笑话一箩筐！

身为Ah Boy群中“武林高手”的林俊良，观众缘很好，动作戏绝佳，只是“红毛派”的他说起华语总是词不达意，常得添加英语作为辅助词。

偏偏他参与多部华语电影演出和以华语为媒介的综艺节目，俊良告诉《新明日报》：“这是我给自己的挑战！”

这几年，他陆续接了华语剧《致2020的我们》，去年拍综艺节目《你在说什么》，今年，他参与李国煌携手白薇秀的节目《谁是带货王》。

《带货王》有类似华语绕口令的环节，不灵活的舌头随时会打结，俊良直言，也因为接拍华语节目，他的华语确实进步了不少。

如今华语越说越自信，但问起看剧本，俊良老实招供：“大概只看得懂50%，我还是很需要谷歌翻译，不过，这是身为演员应该做好的功课。”

试过因华语不济闹出笑话吗？

“有啊，参加《你在说什么》的时候，教人怎么吃中药，提到‘阴虚体质’，什么‘阴虚’啊？我搞不清楚，直接说成‘阴体’，后来看了英语翻译，才知道‘阴体’指的是男性的生殖器官，哎哟！”

另一次，俊良提到新人的结婚纪念日，“少说了一个字，结婚纪念日，我说成‘忌日’，还以为‘记日’是‘记得的日子’吗？”结果又引来爆笑。

正因为俊良对某些华语词汇一知半解，一再为节目增添很多“笑”果！

问起节目《谁是带货王》，俊良赞叹国煌的口才：“怎么开头、怎么结尾都能说得那么顺口，而且必须对生活、对社会上发生的事非常清楚，才能随时说出个人看法，国煌的口才真令我佩服！”至于阿姐白薇秀看似严肃，“其实她曾跟我说过，希望挑战演出喜剧”。

爱儿把他当偶像

俊良接下来将接拍5频道剧集，届时综艺与戏剧两边忙，会否因此牺牲亲子时间？

“努力工作也是疼爱儿子的方法，我想儿子也不希望有个赚不到钱的爸爸。”

俊良的儿子林雍国下个月就两岁，长得非常可爱，把俊良当偶像，喜欢模仿父亲的一举一动，包括舞拳弄腿，若有邀约，会让儿子拍广告甚至演戏吗？

“OK啊，儿子面对镜头并不胆怯，但如果参与拍摄，我就是他的经纪人了，哈哈哈。”语气充满疼惜。