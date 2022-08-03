Beckham长子爆“靠妈得代言”被炒 婆媳间零互动惹议

（伦敦讯）英国“足球金童”David Beckham（贝克汉姆）和老婆Victoria Beckham（维多利亚）的23岁大儿子Brooklyn（布鲁克林）常被酸“唯一的专长是投胎”，最近代言潮牌“Superdry”就短短8个月被解约。有消息指出，其实这个代言还是妈妈牵线，让她觉得对儿子很内疚。

Brooklyn去年11月拿下潮牌“Superdry”代言人合约，为此赚进英镑163万新元代言费，不料才时隔8个月，突传出他被品牌“炒鱿鱼”，有传闻指是他个人事业的发展方向与品牌形象互有冲突。对此，品牌发言人证实双方已结束合作关系，针对解约原因并未多加回应，而Brooklyn团队也没有对外表示意见。

根据英媒报道，其实这个代言，还是Victoria动用自己的人脉牵线，花了许多心力，才让儿子拿到这份代言。她事后认为没帮到儿子的事业，还让他又多了一条负面新闻。

Brooklyn与大4岁的富家千金Nicola Peltz婚后，不仅冠上妻性，也传出和原生家庭已经日渐疏远。包括Nicola受访时疑似酸家翁家婆对子女是控制狂，还说“开心看到我丈夫跟着我父亲学习发展事业”。Victoria也被发现和媳妇在社媒上零互动，却频频点赞次子Romeo前女友的贴文，种种迹象都可见到端倪。

Nicola Peltz（右）开心分享丈夫在厨房找到爱好。（取自IG）

Nicola女方父亲是亿万富豪，身价粗估破6000万新元，比亲家多很多。近日她受访，言谈间被认为似乎对家翁家婆流露出不满。Nicola虽然以演出《变形金刚》（Transformers）中的“变形女”被大众所认识，不过她根本不靠当当明星吃饭，因为她的爸爸是美国投资顾问界的千万富豪Nelson Peltz（纳尔逊佩茨），身家几乎是贝克汉姆家族的3倍多。

她最近受访分享婚姻生活，意有所指地透露，老公过去的人生总是在“讨好某些人”，那段时间根本就不快乐。

她说，如今他在厨房中找到自己的一片天，对料理非常有热情，“我的丈夫终于找到了他的使命。”原来在疫情期间关在家，她鼓励丈夫下厨并帮忙拍摄、分享视频，终于为他找到真正的爱好。

此外，Brooklyn也开始向丈人学习投资。Nicola说：“他有意朝节目拍摄和商业发展……我很乐见看到他向我的父亲学习。”

她不断提到丈夫和父亲，却只字未提David Beckham夫妇，加上提到丈夫过去总是在取悦“某些人”，被认为是在影射公婆。不过也有人认为，“某些人”指的可能是普罗大众的期待和目光，并非特定的人选。